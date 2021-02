Houston Rockets vs. New Orleans Pelicans EN VIVO ONLINE por la NBA: hora, canal de TV y streaming

Houston Rockets (11-12) vs. New Orleans Pelicans (10-12) se enfrentan este martes 9 de febrero en un partidazo por la temporada regular de la NBA. El encuentro se llevará a cabo en el AT&T Center y lamentablemente no será televisado en Latinoamérica. Sin embargo, se podrá ver vía streaming por NBA League Pass.

En cuanto a las posibles alineaciones, si bien aún no están confirmadas, Housotn saldría al campo de juego con John Wall, Eric Gordon, Jae'Sean Tate, P.J. Tucker y DeMarcus Cousins.

New Orleans, en tanto, iría con Lonzo Ball, Eric Bledsoe, Brandon Ingram, Zion Williamson y Steven Adams.

Día y horario: ¿cuándo será el partido de Houston Rockets vs. New Orleans Pelicans?

El partido de Houston Rockets vs. New Orleans Pelicans por la NBA será este martes 9 de febrero en el AT&T Center.

Horario del partido según cada país:

España: 01:30 horas (miércoles)

Argentina: 21:30 horas

Uruguay: 21:30 horas

Chile: 21:30 horas

Paraguay: 21:30 horas

República Dominicana: 20:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

Colombia: 19:30 horas

Ecuador: 19:30 horas

Perú: 19:30 horas

México: 18:30 horas

Estados Unidos: 16:30 PT/ 19:30 ET

Transmisión: ¿cómo ver el encuentro en vivo?

Latinoamérica: sin TV

Estados Unidos: TNT

Streaming: NBA League Pass

