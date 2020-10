Hugo Sánchez rompió el silencio y apuntó contra France Football por excluirlo

No se puede omitir a Hugo Sánchez si se quiere mencionar a los delanteros más sobresalientes de la historia del futbol. Como carta de presentación, solo basta decir que el Pentapichichi sumó 516 goles en 883 encuentros y una infinidad de logros individuales como grupales al más alto nivel.

Es por ello que sorprendió mucho que la prestigiosa revista France Football lo excluya de la lista de los centrodelanteros del Dream Team para formar el mejor equipo de la historia. El mexicano no figura como una opción.

Si bien en un principio manifestó que no le daba tanta importancia al suceso, luego soltó su bronca: "Con lo que he hecho, me siento contento. Me encantaría estar, pero si no estoy es por algo. Lo que me sorprende es que no sepamos cuáles fueron las referencias en las votaciones, porque estoy viendo a Johan Cruyff como delantero centro y no lo era".

"¿Por qué ahora dicen que ha sido una selección selecta para los ganadores del Balón de Oro? ¿Con Pelé, Maradona, y yo, que fuimos los que estuvimos discriminados, ahora hacen esto? Me parece incongruente", agregó para ESPN.

Ronaldo, Gerd Müller, Romario, Marco Van Vasten, George Weah, Dennis Bergkamp, Johan Cruyff, Kenny Dalglish, Eusebio y Sándor Kocsis fueron los escogidos para el puesto.

