A días de volver a las Noches de Leyendas, Hulk Hogan recordó a Pat Patterson y traspasó su legado con The Rock

El próximo 4 de enero vuelve la WWE en el Monday Nigth Raw con la Noches de Leyendas que tendrá como gran protagonista a una de leyenda de la lucha libre, Hulk Hogan. Y a días de su regreso a un cuadrilátero, el histórico peleador dijo que está emocionado con volver a subir a un ring, explicó por qué decidió en WrestleMania 18 pasarle el legado The Rock y lo importante que fue en su carrera Pat Patterson.

No hay dudas de que Hogan es historia viva de WWE luego de brillar en los en los años 80. Sin embargo, a sus 67 años dejó claro que siente los mismos escalofríos cuando se acercaban los grandes eventos. “Estoy muy emocionado. Me encanta la apariencia del ThunderDome, con todas las pantallas y la interacción de los fans. Creo que es un paso por encima de lo que esperaba, ya sabes, con toda la locura del mundo actual”, expresó.

Y agregó: “He tenido momentos muy emocionantes. Recuerdo haber entrado en WrestleMania 1 con la piel de gallina sin saber qué diablos estaba pasando. Recuerdo haber estado muerto de miedo por Andre the Giant y tener miedo de mi propia sombra sin saber si me iba a romper por la mitad”.

Holgan regresa en la Noche de Leyendas. (WWE)

Por otro lado, el veterano peleador recordó cuando vio el futuro de la lucha en Kevin Owens mostraba movimientos como Pat Patterson. “Ahora mismo hay otro tipo que se encuentra en esa situación. Ya sabes, actuar como si no supiera lo que está pasando, pero es listo como el infierno. Ese es el ‘Hermano’, Riddle, que se quita las sandalias cuando entra al ring. Lo he estado observando y realmente tiene buenos instintos. Realmente tiene una buena aptitud para comprender lo que hay que hacer, ¿sabe? Se trata de instintos y sincronización”, comentó sobe la nueva estrella que asome en la WWE.

En relación a esto, Hulk Hogan se refirió que lo más importante en el negocio de la lucha libre es asegurase que siga el fuego prendido en las futuras generaciones. Es más, comentó, que los ochenta se vivió una gran época, pero que en los noventas no pudieron dejar su legado debido a que la nueva camada porque no estaba preparada para hacerse cargo.

“Tomó tiempo pasar esa antorcha, que debería haberse pasado a finales de los 80. Quiero decir, lo intentamos con un par de chicos, poniéndoles los cinturones y esas cosas, pero no estaban listos para correr. No estaban listos como John Cena, no estaban listos como The Rock, no estaban listos como Stone Cold. Así que es muy, muy importante que la antorcha se pase de la manera correcta y que los muchachos que tienen toda esta experiencia no se vayan. Permanecen allí el tiempo suficiente para construir las historias, desarrollar el talento y luego pasar la antorcha de la manera correcta. Es muy, muy importante”, explicó el veterano luchador.

Por último, el peleador de 67 años comentó sobre sus inicios y dijo quien fue importante en sus comienzos fue Pat Patterson ya que se tomó un momento de su vida diaria para enseñarle a pelear. “Pat Patterson se tomó un tiempo de su agenda para venir y enseñarme. cómo aguantar golpes, cómo salir por las cuerdas y hacer todo tipo de cosas, y luego, con el paso de los años, nos hicimos muy amigos ... Cuando falleció fue un día realmente difícil. Fue un día muy duro”, concluyó Hulk Hogan.

