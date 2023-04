Ibai Llanos, quien evidentemente se le ha visto con una alta masa muscular, le reveló a sus seguidores que por fin encontró una dieta que lo convence y que le ha servido para bajar varios kilos, en las últimas tres semanas. Su apariencia no ha cambiado mucho, pero si ha descontado.

En sus historias de Instagram reveló lo que está haciendo para adelgazar: “He aumentado un poco más mi déficit calórico, he apretado más con mi dieta” y sorprendió todos cuando reveló que en su proceso se siente… “Me encuentro en modo toro total”.

Y es que lo que ha perdido de peso se traduce en que las últimas tres semanas ha perdido: “tres kilos y medios”. Añadió además que en cuanto a su apariencia, “evidentemente todavía no se me notará nada porque me siguen sobrando muchos kilos”.

También, una de sus actividades de ejercicio que le ha servido es la de: “no sé por qué ahora me ha dado que los miércoles nos juntamos catorce y jugamos al fútbol durante dos horas. Luego hacemos otro día pádel durante dos o tres horas, otro día voy al gimnasio, otro día voy a la bicicleta…”.

Invitó a sus seguidores a cumplir con sus propósitos y más si se trata del tema de la salud en cuanto al estado físico y peso idea: “Es como si tuviese otra vez 15 años. Ánimo a todos y a todas. Se puede lograr. Estamos ahí, en la pelea”.

Finalmente señaló: “para todos los que estáis en medio de un cambio físico y que veis que vais más lentos de lo normal, esto os sirve de ejemplo de que una persona que tiene todo a su favor también puede tener momentos malos. Yo admito que no he cumplido y que prácticamente he dejado el gimnasio de lado. A nivel de alimentación hacía prácticamente lo que quería. No me ponía ningún tipo de presión. Yo quiero cuidarme en mi día y tener una rutina para el resto de mi vida”.