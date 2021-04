Ibai Llanos hizo un golazo de taco con los ojos tapados, lo subió y rompió Twitter

Es realmente complicado, prácticamente imposible diríamos, que pase una jornada sin que Ibai Llanos, el popular streamer español, no la rompa absolutamente toda en las redes sociales. Y, como no podía ser de otra manera, este viernes no fue la excepción, ya que el crack nos sorprendió a todos con otra publicación de colección.

Por intermedio de su cuenta oficial de Twitter, quien es considerado el streamer más destacado del mundo compartió un posteo espectacular. En el mismo se puede ver un video de la secuencia de él tapándose los ojos para luego meter un golazo de taco. Por supuesto, después le agregó una reacción de Zinedine Zidane que viene como anillo al dedo.

Como no podía ser de otra manera, la publicación de Ibai Llanos no hizo otra cosa que despertar a todos sus seguidores -y no seguidores también-, quienes aportaron todo tipo de interacciones. Es que, claro, Ibai Llanos se ha transformado en uno de los personajes de internet más seguidos no solamente de España sino también de todo el mundo.

En la actualidad, Ibai Llanos cuenta con más de cuatro millones de seguidores en la red social Twitter. Pero claro, esa suma va creciendo a pasos agigantados día tras día, por lo que parece que el único techo del destacado generador de contenido, humorista y presentador parece ser el cielo en cuanto a los relacionado con la popularidad.

Lee También