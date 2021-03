Ibai Llanos, indignado porque los argentinos usan bidet y los españoles no

Ibai Llanos es, sin lugar a dudas, uno de los personajes más reconocidos de internet de los últimos tiempos. Sin ir más lejos, es considerado como el streamer más importante de todos y lo demuestra permanentemente, teniendo una 'audiencia' espectacular en todo momento y ante cualquier cosa que hace. En otras palabras, un fenómeno.

En ese contexto, el español de 26 años de edad no para de hacer reír a propios y extraños por intermedio de sus redes sociales oficiales. En Twitter, por ejemplo, se despacha jornada tras jornada con publicaciones que no demoran en recibir una catarata de comentarios y de todo tipo de interacciones. Y, este martes, por supuesto, no hubo excepciones.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Ibai Llanos sorprendió a todos con una pregunta un tanto particular y escatológica. Lisa y llanamente, el streamer español se indignó porque los argentinos utilizan el bidet de forma permanente, mientras que, según indica él, los españoles apenas saben de qué se trata a pesar de que lo tienen en sus hogares.

"Cómo es posible que los argentinos se limpien el culo en el bidé y los españoles habiendo tenido siempre bidé en casa casi no sabíamos ni para que servía esa mierda", exteriorizó el streamer que también se caracteriza por generar contenido en Twitch y trabajar como presentador de televisión, entre otras tantas cosas.

Lee También