Ibai escuchó a Martín Arévalo y lo bancó fuerte en Twitch: "¡Bendiciones, viva Arévalo!

Ibai Llanos fue la personalidad del día. El streamer trascendió las pantallas inteligentes para convertirse en un caballito de batalla para todo Twitter Argentina, que hoy fue testigo de su pelea mediática con el periodista Gustavo López.

El hombre de ESPN tuvo duras palabras para con él algunos días atrás. En su programa de radio, le dedicó varios minutos a ningunear al streamer, quien consigue con mucha facilidad notas con diferentes estrellas del mundo del fútbol.

"Me molesta que sea algo recurrente esto de hablar con Ibai. ¿6 millones de seguidores tiene? ¿Y qué me importa a mi? ¿Qué es Twitch? Si vos me decís que yo en vez de hacer 7 horas de aire, dos horas en Radio La Red con 20 puntos de rating, ir a ESPN, la cadena internacional número 1 de deportes en el mundo, volver acá, hacer 3 horas, 23 puntos, soy un boludo. Ibai, por estar al pedo en la casa todo el día con 16 millones de seguidores, es el número uno. ¿Sabes qué? Me voy", habia lanzado días previos al encuentro.

En horas de la tarde, y antes del cara a cara, Ibai vio en directo un video de Coscu reaccionando a los dichos del conductor. Eso motivó a que se diera un momento muy fuera de contexto que volvió loco a todo el mundo en redes sociales.

Es que el líder de la Coscu Army destacó la intervención de Martín Arévalo, quien intentaba ponerle paños fríos al discurso del también comentarista. Al escuchar las palabras de su amigo, el vasco soltó: "¡Martín Arévalo, bendiciones para tí! Viva Argentina y viva Arévalo!"

