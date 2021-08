Las semejanzas entre padres e hijos suelen florecer con notoria asiduidad, por la lógica influencia de los genes, además del proceso de crianza que estimula la asimilación de gestos, de posturas y ni hablar de personalidades.

Claro que en los famosos adquiere otra visibilidad, porque causan otro efecto en el público, que se acostumbra a disfrutarlos en las pantallas, a seguir sus carreras artísticas y cuando surgen los herederos que presentan un parecido formidable producen un mayor impacto.

Y si a esa particularidad de compartir rasgos, muchas veces casi calcados, los primogénitos optan por transitar el mismo camino profesional todo adquiere otro tinte. Por eso se repasarán una serie de ejemplos maravillosos, que seguramente motorizarán la fascinación.

25.Meryl Streep y Mamie Gummer

Meryl Streep y Mamie Gummer (Fuente: Getty Images)

El tamaño de la figura de Meryl Streep evita las descripciones detalladas, porque su prolífera carrera en el séptimo arte la convirtió hace años en una de las estrellas más importantes del mundo. Una intérprete descomunal, que ha protagonizado decenas de éxitos rotundos, así como historias inspiradoras.

A partir de su matrimonio con Don Gummer, la actriz se transformó en madre de cuatro, entre los que se encuentra Mamie Gummer. La genética hizo lo suyo para regalar una mujer con idéntica fisonomía y que encima también se dedica a la actuación, al punto que compartió el set con su mamá en Ricki and the flash.

24.Michael Douglas y Cameron Douglas

Michael Douglas y Cameron Douglas (Fuente: Getty Images)

Uno de los casos más viralizados, aún en épocas en las que no existía esa connotación a ese verbo. El enorme Michael Douglas, guapetón y talentoso como pocos, ha edificado una trayectoria descomunal y sigue vigente a los 77 años.

Lo cierto es que de su primer matrimonio, anterior al lazo con Catherine Zeta-Jones, el artista tuvo a Cameron, que ya transita por la cuarta década. Este hombre posee una semejanza gigante, con detalles idénticos en el rostro. Ha probado con la actuación, pero se hundió en las adicciones e incluso quedó envuelto en delitos por drogas. Lo que no se puede negar es el poderoso parecido con su papá.

23.Clint Eastwood y Scott Eastwood

Clint Eastwood y Scott Eastwood (Fuente: Getty Images)

Las generaciones actuales vinculan a Clint Eastwood como un director de cine o lo han visto en actuaciones ya en papeles de padre o abuelo. Pero en sus años mozos, el actor derretía la pantalla con su belleza y era un ícono total.

Este referente de los westerns tiene un hijo, Scott, que en la actualidad, a sus 33 años, presenta similitudes extraordinarias con el Clint de otras décadas y además comparten la particularidad de despertar suspiros en el público femenino, aunque él lo hace en la pasarela con su carrera como modelo.

22.Tom Hanks y Colin Hanks

Tom Hanks y Colin Hanks (Fuente: Getty Images)

Tom, siempre Tom, el querible intérprete de decenas de personajes míticos, de esos que se incrustaron en el inconsciente colectivo. Un actor de raza y de los más famosos de todo el planeta. ¿Quién no se ha emocionado hasta las lágrimas con Forrest Gump?

En lo vinculado con su vida personal, este monstruoso artista trajo al mundo a cuatro hijos y de su primer matrimonio surgió Colin Hanks, que asombra con la semejanza pasmosa con su padre, aunque con un aire un poco más británico. Más de uno lo tiene visto de su papel en Jumanji. ¡Casi dos gotas de agua!

21.Jennifer Lopez y Emme Anthony

Jennifer Lopez y Emme Anthony (Fuente: Getty Images)

Una bomba, una mujer hermosa e híper talentosa. Jennifer posee un sinfín de cualidades, al punto de brillar en la pantalla grande, así como maravillar al público con su faceta de cantante. La norteamericana, hija de puertorriqueños, no necesita demasiada presentación, difícilmente un ser humano no la conozca.

Pero sí es cierto que una enorme mayoría se le puede escapar el detalle de su hija Emme, fruto del amor con Marc Anthony. Esta pequeña de 13 años ya ostenta muchas similitudes físicas con su mamá y como si fuese poco ha demostrado muchas habilidades para la música. ¿Seguirá con el legado?

20.David Beckham y Brooklyn Beckham

David Beckham y Brooklyn Beckham (Fuente: Getty Images)

Que caso más paradigmático el de David Beckham, porque forjó una excelente carrera deportiva, al límite de brillar en dos gigantes de Europa como Manchester United y Real Madrid con su calidad. No obstante, su mayor fama la cultivó por su belleza, que lo empujó a transformarse en uno de los hombres más lindos del mundo.

Los flashes y el asedio de la prensa lo persiguieron durante años, sobre todo con la historia de amor que construyó con Victoria Adams, la ex Space Girls. Justamente de ese matrimonio nacieron cuatro hijos y Brooklyn ha generado un impacto. Este joven de 22 años es un influencer en las redes, con más de 12 millones de seguidores, y es vox populi la similitud con su padre en muchos rasgos físicos. ¿Coinciden?

19.Goldie Hawn y Kate Hudson

Goldie Hawn y Kate Hudson (Fuente: Getty Images)

La bellísima Kate Hudson arrasa en Hollywood con sus dotes actorales, súper instalada como protagonista de éxitos en la rama de la comedia romántica. Ese rostro tan particular y hermoso empapeló centenares de ciudades en todo el planeta.

Pero a los más memoriosos le resulta más familiar su mamá, Goldie Hawn, otra mega estrella de Hollywood, que en las décadas de los 70 y 80 la descosió en la pantalla grande. Así que Kate heredó muchas virtudes y sobre todo una extraordinaria similitud en la apariencia.

18.Susan Sarandon y Eva Amurri

Susan Sarandon y Eva Amurri (Fuente: Getty Images)

Susan trasciende generaciones, desde su irrupción en el séptimo arte ha logrado mantenerse vigente e incluso con una línea ascendente de calidad interpretativa. Todos, absolutamente todos nos hemos rendido a los pies de esta artista mayúscula.

Además de aportar una gigantesca huella en el cine, Sarandon también trajo al mundo a su hija Eva Amurri, que germinó del amor con un cineasta italiano. Pocos preveían que ese rostro tan único y exótico de Susan se replicaría, pero sucedió con Eva, que luce idéntica y encima también se sumergió en la carrera actoral con varios papeles en Hollywood y en diversas series.

17.Uma Thurman y Maya Hawke

Uma Thurman y Maya Hawke (Fuente: Getty Images)

Esa mujer todoterreno que saltó a la fama definitiva con Kill Bill siempre estuvo entrelazada con la industria del cine y la televisión. Claro que el reconocimiento decisivo llegó con esa saga tan especial, repleta de locura y arte.

Una joven Uma Thurman lucía idéntica a su hija Maya, al límite de dar la sensación que se está frente a una copia exacta. La heredera de 23 años se zambulló en la misma profesión y recientemente sorprendió con su papel en la famosísima serie Stranger things. ¡Qué guiño del destino!

16.Jude Law y Rafferty Law

Jude Law y Rafferty Law (Fuente: Getty Images)

Galán de exportación, Jude Law conquistó el mundo con su capacidad de interpretación y su look tan atractivo, que ha generado suspiros por doquier en las mujeres de todo el planeta. Desde las tierras británicas, el actor edificó una trayectoria sólida, que alcanzó su primer gran cimbronazo con Alfie.

Jude pasó por el altar en dos oportunidades y con su primera esposa crió a Rafferty, que tiene 25 años y aterrizó en este universo en Londres. La visibilidad de su incursión en el modelaje y su actividad en rede sociales permitió reconocer las semejanzas asombrosas con su padre, que lo bendijo con esos genes de belleza.

15.Reese Witherspoon y Ava Phillipe

Reese Witherspoon y Ava Phillipe (Fuente: Getty Images)

Especialmente talentosa, Reese ha traspasado decenas de barreras y a fuerza de su calidad de interpretación ha logrado protagonizar diversos éxitos en la pantalla grande. Una mujer todoterreno, que puede ser la reina en una comedia romántica, así como abordar un papel más complejo como cuando hizo de la esposa de Johnny Cash.

Tras enamorarse de su esposo Ryan Phillipe, disfrutó de la experiencia de criar a dos hijos, Ava y Deacon. Justamente, el mundo quedó asombrado con su heredera, que con el paso del tiempo experimentó una similitud increíble con Reese. Por ahora, la joven de 21 años no se ha acercado a los sets y se concentra en sus estudios universitarios.

14.Julio Iglesias y Enrique Iglesias

Julio Iglesias y Enrique Iglesias (Fuente: Getty Images)

Un caso paradigmático, totalmente emblemático del linaje de un famoso con su hijo. Julio y Enrique son prácticamente lo que se busca en este tipo de juegos. Dos hombres con rasgos similares, que comparten la pasión por el mismo arte, en esta oportunidad la música. Y además, dos galanes de sus épocas.

Enrique sintió el llamado por el canto y construyó su propio sendero, con algunos tintes de su padre, como las letras románticas, pero mucho más inclinado al pop y en los últimos tiempos con aires de reggaeton. ¿Quién pudiera tener esos genes?

13.Carrie Fisher y Billie Lourd

Carrie Fisher y Billie Lourd (Fuente: Getty Images)

Emblema de toda una cultura, Carrie encarnó y le dio vida a la célebre princesa Leia, nada más y nada menos, en el maravilloso mundo Star Wars. Ese papel que le permitió generar un lazo indestructible con millones y millones de fanáticos.

La icónica actriz apagó su luz en 2016, aunque dejó un legado con su arte y también con su hija Billie Lourd, que ostenta una apreciable similitud a los primeros años de Fisher en la pantalla y que además también se inclinó por la actuación.

12.Martin Sheen y Charlie Sheen

Martin Sheen y Charlie Sheen (Fuente: Getty Images)

Algo pasa en esa familia, porque se dan un montón de condimentos muy particulares y específicos. En primera instancia porque los varones lucen una semejanza atónita y sobre todo porque caminan con igual calidad por la actuación.

¿Quién no conoce a Charlie Sheen? Ese hombre que ha generado risas por doquier, así como varias polémicas. Lo cierto es que posee un parecido impresionante con su padre Martín, otro baluarte de Hollywood.

11.Cindy Crawford y Kaia Gerber

Cindy Crawford y Kaia Gerber (Fuente: Getty Images)

Los mayores de cuarenta años tienen muy presente a Cindy, que fue una de las modelos más famosas de la Tierra durante la década del 90. Protagonista de múltiples campañas y una elegancia única, además de erigirse en un ícono de la belleza.

Crawford se casó con Rande Gerber y de ese amor llegaron Presley y Kaia. Justamente, la hija menor heredó la mayoría de los rasgos preciosos de ese rostro y continuó con el trabajo de su madre en las pasarelas. Además, pegó el salto a la industria de la televisión y al verla el espectador viajará rápidamente a Crawford.

10.Kim Basinger y Ireland Baldwin

Kim Basinger y Ireland Baldwin (Fuente: Getty Images)

Durante muchísimos años, Kim Basinger fue sinónimo directo de mujer fatal, de una inspiración total por su preciosura. Además, que se animó a dar un paso en una época con más reparos en la célebre Nueve semanas y media.

Esta monumental dama entrelazó compromiso con el genial Alec Baldwin, en 1993, y al tiempo llegó Ireland. A los 25 años, esta blonda sorprende con su semejanza con su mamá y aprovecha ese don de una figura despampanante para trabajar en el universo de la moda. De tal palo, tal astilla, ¿no?

9.Bette Midler y Sophie Von Haselberg

Bette Midler y Sophie Von Haselberg (Fuente: Getty Images)

Histriónica, divertida, cálida y talentosa. Bette Midler arrasó en Hollywood con diversos proyectos que atravesaron el tiempo y fermentaron como verdaderos clásicos. La lente se ha derrito ante sus dotes actorales y esa cara tan personal.

Además del aporte a la cultura, Bette también originó la llegada de otra intérprete para el cine, su hija Sophie, a quién Woody Allen eligió para Irracional Man. Acá no hay dudas, estas dos damas comparten un parecido perfecto, en el que se destaca esa característica nariz y pómulos.

8.Demi Moore y Rummer Willis

Demi Moore y Rummer Willis (Fuente: Getty Images)

Demi Moore y Bruce Willis fue el romance más ruidoso de los fines de los ochenta, porque ambos ya eran mega figuras totales de la industria del cine. Así como los dos compartían esa cualidad de íconos de la belleza en ambos géneros.

Ese amor se configuró en un casamiento y tres hijas. Rumer, quien nació en 1988, recibió como regalo divino una extrema similitud con su madre, una de las mujeres más bellas del planeta, aunque con algunas reminiscencias de Bruce. La exposición alta no fue sencilla para ella y cayó en las garras de las adicciones.

7.Melanie Griffith y Dakota Johnson

Melanie Griffith y Dakota Johnson (Fuente: Getty Images)

¡Vaya familia! Melanie viene un linaje artístico, su madre fue actriz, y ella se estimuló en esa historia para lanzarse al universo del cine. Luego, Griffith se enamoró del afamado Don Johnson, uno de los hombres más codiciados de los noventa, un galán total. Y luego también se rindió ante los dones de Antonio Banderas. Una constelación total de figuras.

Como si fuese poco, la hija de Melanie es Dakto Johnson, que irrumpió en la escena grande en la rimbombante película Cincuenta sombras de Grey. Al comparar fotos de Griffith de joven con su heredera se llega a la conclusión inevitable de un rotundo parecido físico. Ah, Dakota además está de novia con Chris Martin, ¡Lo que deben ser esas navidades!

6.Ewan McGregor y Clara Mathilde McGregor

Ewan McGregor y Clara Mathilde McGregor (Fuente: Getty Images)

El talentosísimo británico Ewan McGregor ya ha alcanzado el firmamento de los grandes, de esos artistas indestructibles, aclamados y amados. Desde sus primeros coqueteos con la fama en la genial Trainspotting a la consagratoria interpretación de Obi-Wan Kenobi en Stars Wars.

En el plano personal, este escocés contrajo matrimonio con Eve Mavrakis, con quien compartió su vida de 1995 a 2018. La mayor de sus cuatro hijos, Clara Matilde, que hoy tiene 26 años, suele acompañar a su padre en las alfombras rojas y ahí se detectó la semejanza física que los une.

5.Diego Simeone y Giovanni Simeone

Diego Simeone y Giovanni Simeone (Fuente: Getty Images)

Diego Simeone cimentó una carrera impresionante en el fútbol, primero como un jugador muy exitoso, que se forjó desde joven en Europa, tras salir del club argentino Vélez Sarsfield. Y luego como un entrenador híper ganador. Ha creado una era al frente del Atlético Madrid, al que ha llevado a discutirle y robarle algunos títulos al Real Madrid y al Barcelona.

Su hijo Giovanni siguió los pasos, con otras características futbolísticas, pero también inmerso en las ligas europeas más importantes. Dentro de esa pasión de la familia, el delantero posee también varios rasgos idénticos de su padre, sobre todo en el rostro, con ese maxilar anguloso y esos pómulos salientes.

4.Michael Schumacher y Mick Schumacher

Michael Schumacher y Mick Schumacher (Fuente: Getty Images)

El multicampeón de Fórmula 1 ha trascendido a todo, con su magia al volante y la capacidad de hilvanar títulos en la élite del automovilismo. Millones de jóvenes se inspiraron en su talento, así como millones de fanáticos lo adoptaron como un ídolo total, una leyenda.

El hijo del ícono alemán, Mick, sintió de inmediato el amor por los bólidos. A sus 21 años ya ha competido en diversas categorías, ha ganado la Fórmula 2 y aterrizó en la F1 durante este 2021. Así como el amor por los fierros, Mick también ostenta un alto grado de similitud física con Michael.

3.Jon Voight y Angelina Jolie

Jon Voight y Angelina Jolie (Fuente: Getty Images)

Para algunos desprevenidos se les pasa por alto este dato genial, que refiere al parentesco entre el espectacular actor Jon Voight, de suculenta carrera cinematográfica, y Angelina Jolie, una de las mujeres más bellas del planeta. Resulta que se trata de padre e hija y en los rasgos del rostro se halla la prueba irrefutable.

Claro que la ex esposa de Brad Pitt lució diferentes retoques estéticos, pero en el corte de la cara, la forma de los ojos, la nariz y el mentón es un calco a su viejo, sobre todo a sus épocas de mediana edad. Otra demostración de genes maravillosos, no solo por la apariencia sino por el talento que transmitió de una generación a la otra.

2.Donald Sutherland y Kiefer Sutherland

Donald Sutherland y Kiefer Sutherland (Fuente: Getty Images)

Padre e hijo actores, padre e hijo exitosos y padre e hijo idénticos. Dos animales de la interpretación, que recopilan entre ambos centenares de películas y series, así como decenas de reconocimientos y admiración por doquier.

Donald y Kiefer no solo comparten el amor por este arte, sino que confluyen en un traspaso de cualidades físicas, con muchos puntos en común en los rasgos, hasta en la mirada inclusive. En este caso no hay lugar para ninguna duda, aunque no fuesen mega famosos, si caminaran juntos por la calle se notaría su parentesco.

1.Arnold Schwarzenegger y Patrick Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger y Patrick Schwarzenegger (Fuente: Getty Images)

¡Hasta la vista baby! El enorme Arnold Schwarzenegger cautivó a muchas generaciones con su trabajo en el cine, al que llegó tras destacarse como fisicoculturista. Desde Conan a la icónica saga de Terminator. ¡Qué hombre!

Además de su fama actoral, Arnold sacudió el avispero al introducirse en la política, en la que llegó a convertirse en gobernador del estado de California. En el ámbito personal, edificó una familia con María Shiver, también actriz y trajeron al mundo a cuatro hijos. Justamente Patrick ha intentado seguir los pasos de su padre, aunque todavía no se ha consolidado en la industria. Lo que sí logró fue heredar un parecido importante de Arnold, no tanto en el cuerpo fibroso, pero sí en la característica de su rostro, sobre todo cuando ambos sonríen.