Casillas agradeció a Messi y lo troleó: "Nunca más me volviste a marcar"

Hace algunas semanas se hizo conocido el movimiento de una de las empresas de cervezas más importantes del mundo, enviandole un obsequio a cada uno de los arqueros que fueron vencidos por Lionel Messi.

Uno de los tantos jugadores de la lista de víctimas de Leo fue Iker Casillas. El mítico futbolista español recibió el obsequio estas horas y le dedicó un posteo en Instagram.

"¡Ya creía que no llegaban!, pero aquí está mi botella personalizada Budweiser, enhorabuena Leo Messi por tu record con el gol 644", escribió Iker. Sin embargo, el mensaje no terminó ahí, ya que continuó con un chistoso recuerdo y lo cerró con un particular detalle: "Recuerdo cuando me marcaste tus goles 264 y 265... Buen partido, buen empate y lo mejor, que nunca más me volviste a marcar!".

Para cerrar, el campeón del mundo con la Selección de España reconoció al crack del Barcelona: "Todos mis respetos a un gran rival y brindemos por todos los partidazos que hemos jugado durante estos años".

Casillas recibió 17 goles de parte de Lionel Messi y es uno de los más goleados por el argentino. El líder de la lista es Diego Alves, quien encajó en 21 oportunidades.

