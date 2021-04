Imitó a Morena Beltrán en Twitter y ella le respondió: "Me siento elogiada"

El nivel de los análisis de Morena Beltrán se hizo tan conocido que ya es una costumbre que muchos pretendan imitarlo. La periodista es furor en las redes sociales y siempre nos deja algun concepto interesante para aprender.

Cada vez que hay un partido de fútbol, varios suben imágenes de ella mientras describen con lujo de detalle una jugada, o incluso se hacen cuentas para traducir cada una de sus interpretaciones. Esta vez volvió a suceder, pero ella no se quedó callada.

La popular cuenta Argsenal, que se encarga de seguir y contar con humor el día a día del Arsenal inglés, se animó a criticar tácticamente a su equipo, y lo hizo poniendo una imagen de More, como si la explicación fuera de ella. "No generamos nada y somos un equipo absolutamente estático. No tenemos transiciones ordenadas ni pase interno a la espalda de los volantes", explicó.

Lejos de ofenderse, a la periodista de ESPN le encantó lo que le escribió Argsenal y le respondió con la mejor onda: "Me siento elogiada". La respuesta superó los 5.5 mil likes, ¡nadie la esperaba!

Sacando pecho, la cuenta fanática del conjunto dirigido por Mikel Arteta citó la contestación de Beltrán y se lo dedicó a sus seguidores de una forma muy particular: "¿Y ustedes feos?". ¡Y sí! ¡Todos haríamos lo mismo! Arsenal perdió 2 a 1 contra el Villarreal, pero el CM de Argsenal terminó más contento que nunca.

