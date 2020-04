Indignado médico tiró un par de verdades a un supermercado que no quiso venderle

Un hecho bastante incomprensible ocurrió en el norte del país. En la ciudad de Barranquilla un reconocido supermercado decidió no venderle un producto a un médico que pasaba por el lugar antes de ingresar a trabajar.

La situación que vivió el profesional de la salud fue bastante compleja a lo cual él mismo hombre consideró como discriminación. "Me dirigía a llevarle unos medicamentos a un familiar que es un adulto mayor y no puede salir. Me acaban de informar y me acaban de hacer quitar la camisa porque no puedo entrar, porque tengo el uniforme de médico", dice en un video que se ha hecho viral.

La crítica es fuerte, ya que, él mismo agrega que la comunidad aplaude a médicos y horas más tarde el comportamiento no es el esperado.

Por ahora, en el país se han confirmado 1.161 casos con Covid-19 de los cuales 55 pacientes han podido recuperarse y lamentablemente han fallecido 19 personas.

Confirmamos 96 nuevos casos de coronavirus y 2 fallecidos, para un total de 1161 pacientes con COVID-19 y 19 muertes en Colombia. Los detalles: https://t.co/SiKTpTCQ3W pic.twitter.com/7Yvue5jmxl — MinSaludCol (@MinSaludCol) April 2, 2020

