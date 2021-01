¿Indirectas de Daniela Ospina a James? Se prendió todo en su Instagram

Dicen que los últimos días del año viejo y los primeros del año nuevo son para reflexionar sobre todas las cosas en la vida, de los planes y proyectos que se tienen en mente y recordar tanto lo bueno como lo malo que pasa en la vida.

Y a esto aducen lo que pasó con Daniela Ospina en los últimos días en su cuenta de Instagram ya que publicó unas imágenes con frases que, muchos de sus seguidores, aseguraron que serían indirectas para su ex, James Rodríguez.

“Hay personas con las cuales uno estará conectado eternamente sin importar la distancia o el tiempo que lleven sin hablar”, dice una de las historias publicadas por Daniela, que obviamente se conectó directamente con el hoy jugador del Everton.

Otra publicación de la antioqueña dice “no, él no te decepcionó. Él era así, pero tú lo maquillaste y lo adornaste para no verlo como era”. Este, por su parte, muchos afirman que sería para su ex, Harold Jiménez.

Todo esto se genera en medio de los rumores en que posiblemente James habría cortado su relación con Shannon de Lima, ya que en los últimos días no se han mandado mensajes, ni se han visto desde hace meses.

Lee También