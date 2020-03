Ineficaz la charla entre Bill Belichick y Tom Brady durante su primer acercamiento

Es la primera vez desde que finalizó la temporada de la NFL que Bill Belichick y Tom Brady mantuvieron una conversación, pero sin embargo, el entrenador y jefe de los New England Patriots, no cambió su actitud distante habitual al hablar por teléfono con su quarterback.

Según reportó NBC Boston, Belichick y Brady hablaron vía telefónica el martes para tratar el tema de la agencia libre del jugador, pero la conversación no fue muy productiva. Una fuente indicó que el entrenador habló como si Brady siguiera siendo jugador del equipo y no fue particularmente cálido. Así que no tuvo resultados positivos dicho acercamiento.

Actualmente, Brady sigue con contrato vigente con el equipo, pero los últimos dos años de ese acuerdo se terminal el próximo 18 de marzo y estaría convirtiéndose en un agente libre.

El único equipo que podría negociar con Brady y hacerse de sus servicios de aquí al 16 de marzo son los Patriots. Desde que el equipo quedó eliminado, han surgido muchos rumores de que Chargers, Raiders, 49ers, Cowboys y otros equipos estarían buscando al veterano quarterback para que sea parte de sus filas.

Lee También