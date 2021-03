Locura total: influencer colombiano perdió una apuesta y se puso senos

El mundo de las redes sociales parece no tener ninguna clase de límite y cada vez se conocen historias de retos o actividades completamente fuera de lo normal y se hacen tendencia entre los internautas.

En Colombia esto no ha sido la excepción y cada vez se conocen más cosas increíbles que muchos califican de 'estupidezz, pero hay otros que se divierten y bastante con estas cosas.

Y ahora el influencer colombiano Yeferson Cossio se hizo tendencia por un absurdo video en el cual afirmó que se puso senos, luego de supuestamente perder una apuesta con otro youtuber.

“La verdad me parece interesante la idea, se imaginan llegar a viejo y contar ‘Ah, una vez perdí una apuesta y me puse unas tetas enormes’. No estoy preocupado; ya hablé con el @equipomurcia y me explicó cómo hacemos para no dañar mis pectorales”, aseguró Cossio en una publicación, antes de someterse a la cirugía.

Muchos estuvieron incrédulos ante las primeras imágenes que llegaron, pero luego vino la confirmación de Cossio: "Entonces, no me creían capaz de ponerme chichis? Pues vean cómo quedó la cirugía. Mañana les voy a montar el video de la cirugía, para que vean todo el proceso".

Lee También