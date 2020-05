Ojo: nuevas fechas para el pago del Ingreso Solidario, y con aumento

Actualmente el territorio colombiano se encuentra afrontando la emergencia sanitaria a causa del coronavirus y para ayudar a los sectores más vulnerables, el Gobierno Nacional creó el Ingreso Solidario con la finalidad de abrigar a las familias que no pertenecen a ninguno de los programas sociales.

Los beneficiados tendrán un aporte de 320.000 pesos y para acceder a este ingreso deben inscribir la cédula en una plataforma que el Departamento Nacional de Planeación puso a disposición.

Sin embargo, hace varios días se presentaron algunos inconvenientes porque personas que aplican para este beneficio del Gobierno no están saliendo en la lista, o no hacían parte del sector bancario, u otros problemas los cuales causaron que no les llegara el pago aun siendo beneficiarios.

Por esto el DNP aseguró que con el apoyo de las alcaldías, se adelantará un diálogo con los municipios para llegar a los beneficiarios que todavía no han recibido el giro. Esa actividad irá desde el 26 de mayo hasta el 11 de junio.

Recuerde que, a la hora de usar el dinero del Ingreso Solidario (son dos giros de $160.000), hay alternativas que no implican ir al banco. Si decide ir, tome las debidas precauciones. pic.twitter.com/QquKrwiTJk — dnp_colombia (@DNP_Colombia) May 22, 2020

En la página que el DNP habilitó para el Ingreso Solidario se puede consultar si una personas es beneficiaria del subsidio. En el formulario de consulta, se añadió la casilla 'Teléfono Móvil' en la que los beneficiarios pueden dejar su número de celular para poder llegar a los seleccionados que no han sido contactados.

Lee También