¡Insólito! Un país obliga a su gente a asistir a fiestas para festejar que no hay coronavirus

Tayikistán es un pequeño país ubicado en el Asia Central y que se encuentra justo en el medio de Uzbekistán y Afganistán. Con solo 9 millones de habitantes, el país asiático celebró -por pedido expreso de el mandatario nacional- con fiestas multitudinarias que en los 144.000 km2 que componen su territorio, no se hayan registrado hasta los momentos ningún caso de contagios del Covid-19.

El presidente del país, Emomali Rahmon, dice saber el “secreto” de la ausencia de casos registrados en la nación asiática.

"Mantener las casas limpias y observar las normas sanitarias es una de las mejores cualidades de nuestra gente. Y especialmente en situaciones en las que todo tipo de enfermedades infecciosas se están propagando rápidamente. Nuestra salud está, ante todo, en nuestras propias manos", comentó el pasado domingo en declaraciones recogidas por el portal web del centro asiático, Eurasianet.

Paradójicamente, el sistema de salud del país es precario y no cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a la enfermedad que ha sido catalogada como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Emomali Rahmon, presidente de Tayikistán

En un informe publicado por esta institución en 2016, se encontró que la calidad de la atención en el país era mala por la "capacitación insuficiente, la falta de pautas clínicas basadas en evidencia, el uso insuficiente de medicamentos genéricos, la infraestructura y el equipo deficientes e incentivos financieros perversos para médicos en forma de pagos de bolsillo" (soborno), según transcribió Eurasianet.

Fiestas obligadas

El fin de semana pasado en un estadio a rebosar con alrededor de 12 mil personas, en su mayoría escolares y estudiantes universitarios, se celebró por más de dos horas y con bailes, marchas y discursos conmemorativos, las festividades de Nowruz, contraviniendo la medida promovida por la OMS de evitar eventos donde se congreguen multitudes.

Shirin, una estudiante universitaria que actuó en las fiestas, dijo que ella y sus compañeros corrían el riesgo de ser expulsados por no asistir.

Fiestas celebradas en Tayikistán

"Incluso si no te expulsan durante la marcha, encontrarán algún otro recurso. Por ejemplo, te darán malas notas y serás excluido automáticamente. Pero si vas a la marcha, harán algunas concesiones”, dijo Shirin (nombre ficticio), quien habló con Eurasianet bajo la condición de anonimato por temor a represalias.

El 20 de marzo, Tayikistán cerró sus aeropuertos aunque algunos vuelos todavía están siendo recibidos. Los retornados están siendo puestos en cuarentena, pero muchos se quejan de las condiciones en sus lugares de refugio.

"Estamos dispuestos a permanecer en cuarentena, pero aquí no hay agua y los baños están en condiciones terribles. Si dicen que el coronavirus se transmite de una persona a otra por falta de higiene, ¿cómo se supone que debemos observar la higiene cuando no hay agua aquí?", comentó una mujer a Eurasianet.

Vista de una ciudad en Tayikistán

El país no está preparado

Según los informes de la OMS, en Tayikistán solo uno o dos laboratorios podrían realizar pruebas para el coronavirus. Y hay cifras variables sobre cuántos kits están disponibles. Eurasianet contactó a los funcionarios para preguntar sobre las cifras actualizadas de las pruebas y solo le dijeron que había suficientes kits para todos.

Ramziya Mirzobekova, un periodista tayiko, cree que si el virus ingresa al país, la situación podría ser peor que en Italia.

"Si Italia no puede hacer frente porque les faltan recursos humanos y técnicos, entonces no tenemos absolutamente nada. Lo que tenemos es escaso. Y no se dice que tengamos suficientes especialistas para todos", expresó a Eurasianet.

El país no cuenta con los recursos médicos para hacer frente al coronavirus

Muchos tayikos esperan que el presidente cambie de opinión y adopte las medidas necesarias para prevenir un futuro brote del virus.

Uzbekistán y Kirguistán, países vecinos, ya han detectado en sus poblaciones casos de contagios del coronavirus; y en Tayikistán, las fronteras terrestres y los aeropuertos, a pesar de ciertas restricciones, siguen abiertos y sin regular el paso de los viajeros. Con un sistema de salud en condiciones no aptas, y sin las medidas necesarias para prevenir el virus, pareciera ser cuestión de tiempo para que Tayikistán sea testigo de los primeros brotes del Covid-19.



Lee También