No respetamos nada: Queiroz se despidió de Maradona y aparecieron insultos

Não perdemos Maradona, perdemos parte do Futebol. Maradona é o futebol, o 10 que ganhou a eternidade e a universalidade. A ti, Dieguito, que com carinho me chamavas Carlito, gratidão pela magia do teu futebol e por todo o apoio, no Mundial 2010 e quando nos cruzámos na UAE. RIP