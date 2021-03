"¿Están baratos los colombianos?": indignación por palabras de periodista argentino

El pasado domingo se llevó a cabo una nueva edición del superclásico del fútbol argentino entre Boca y River, que terminó en empate 1-1, en el estadio La Bombonera, en Buenos Aires.

Para este encuentro, hubo presencia de cinco jugadores colombianos: Frank Fabra, Sebastián Villa, Jorman Campuzano, en Boca; y en River estuvieron Rafael Santos Borré y Jorge Carrascal.

Villa fue una de las figuras del partido ya que, de penalti, anotó el gol de los xeneizes, pero aún así hubo críticas por la presencia de tantos futbolistas del país en este encuentro y en general en el fútbol argentino.

"Mucho colombiano en el Superclásico, 5 colombianos en cancha. No tengo nada, pero ¿están baratos los colombianos que hay que ir a buscarlos todos a Colombia? Y no jugó Cardona porque o si no eran seis", dijo el periodista Pablo Carrozza.

Y luego, agregó: "Pero, ¿qué quieren armar una banda de reggueton? Fabra, Campuzano, Villa, Carrascal, que utiliza la camiseta que usó Ortega y el ‘Beto’ Alonso que es una vergüenza, y Borré, cinco colombianos en un clásico, que vayan a jugar en Bogotá. Yo no tengo nada contra ellos, simplemente digo que son muchos”.

Lee También