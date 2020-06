¿Irle al América o retirarse? Zabalive puso en jaque el fanatismo de Franco Escamilla por Cruz Azul

Al ser uno de los equipos más grandes de México, Cruz Azul tiene una infinidad de personalidades famosas como fieles seguidores. Y ese es el caso de Franco Escamilla, quien comenzó a irle a La Máquina gracias a Carlos Hermosillo, seguramente después de haberse convertido en el héroe del Torneo de Invierno 97.

Pero la pasión del reconocido comediante se puso en duda cuando se sometió a las famosas '5 preguntas incómodas' de Zabalive. "¿Irle al América o retirarte de la comedia? Una opción u otra, no puedes quedarte por la mitad", le consultó el youtuber español, exponiéndolo a elegir entre dos alternativas un tanto negativas.

Foto: Instagram @francoescamillaoficial

Para sorpresa de muchos, el aficionado del cuadro celeste respondió: "Ahorita mismo no me quiero retirar. Me daría una fuente inagotable de chistes el estar más empapado a la cultura del americanismo. Sería lo mismo: América es una broma. Con tal de seguir siendo comediante, le iría al América".

"¿Sabes por qué lo haría? Si yo le voy al América, el día que yo me muera va a haber un americanista menos", sumó Escamilla, tratando de recuperar la confianza de los seguidores del Cruz Azul y lanzándole una indirecta más a los fanáticos azulcremas del otro lado de la pantalla.

"No es un odio, es un juego. Obviamente estoy seguro que habrá más de un americanista que diga 'no voy a ver más videos de Franco' y digo 'pues estamos mejor porque esta persona no entendía el concepto del chiste'. La mayoría de la gente es inteligente", cerró el comediante alivianando el rencor a las Águilas.

