El insólito 'agarrón' de Iván Duque en radio con periodista por el Coronavirus

En las últimas horas, el presidente, Iván Duque, ha sido blanco de críticas por dos medidas que se ha negado a tomar por la situación del contagio del Covid-19.

Una, tiene que ver con el cierre del aeropuerto internacional para evitar que sigan llegando personas desde otros países y se presenten más casos de coronavirus. La otra, tiene que ver con el pedido que le hizo la agremiación de médicos para que se decrete cuarentena en todo el país.

Para ambos casos, aseguró que "no cierra el aeropuerto para que los colombianos puedan volver" y con la cuarentena parece no estar muy de acuerdo. En entrevista con 'Blu Radio', le recordaron este último tema y todo se salió de control.

“Presidente, dijo usted que la posibilidad de clausurar la sociedad por 3 meses era absurda, pero es una cosa que decidieron Francia….”, en ese momento, Iván Duque interrumpió a su interlocutora y se pudrió todo.

Así fue la acalorada discusión entre Iván Duque y una periodista en la cadena radial, 'Blu Radio':

Duque: “Yo he dicho que todas las medidas se analizan, pero yo sí le pido el favor que no ponga en boca mía cosas que no he dicho... Primero, eso no es lo que está ocurriendo en muchos países donde se han mantenido muchos servicios […] yo no he escuchado el primer país que lo esté haciendo”.

Periodista: "Perfecto. Hecha la corrección. Lo que usted dice es absurdo. Por otro lado, también le he escuchado aplaudir la posición del Gobierno británico, que ha tomado decisiones que son controversiales aquí…".

Duque: "A ver. Perdón. Usted acaba de decir que lo que yo he dicho es absurdo. Entonces, si lo que yo he dicho es absurdo…".

Periodista: "No, no, no. Yo no he dicho que…"

Duque: "Esa fue la frase que usted acabo de mencionar".

Periodista: "Presidente, no se equivoque. Yo no he dicho que lo que usted dijo es absurdo. Lo que dije es que había dicho la palabra absurda para calificar algo que se estaba proponiendo".

