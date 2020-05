Iván Mejía está muy dolido con el presente del Pulso del Fútbol

En una entrevista brindada para Colmundo Radio, Iván Mejía conversó sobre su trayectoria en el periodismo deportivo luego de permanecer alejado de los medios deportivos del país.

Mejía habló del Pulso del Fútbol y aseguró que el programa modificó su esencia. "Ha perdido casi la mitad de los oyentes, pero no quiero hablar de ese tema. Me produce indignación y prefiero ese tema dejarlo así. Que cada quien interprete el periodismo a su manera".

"Me da tristeza, me da tristeza que lo que labramos Peláez y yo durante 16 años se haya caído de esa manera, me da pena, me da vergüenza", aseguró.

Por ahora, el comunicador se encuentra realizando otras ocupaciones a pesar de haber recibido varias ofertas sobre su regreso a los medios.

Mejía se mantuvo firme y sostuvo que por el momento disfruta de su tiempo junto a su familia y su otra pasión, el golf.

