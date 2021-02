"Es un desastre": Iván Mejía explotó tras juego del Barcelona contra el PSG

Una auténtica exhibición mostró el PSG en el partido de ida de la Champions League contra el Barcelona, luego de humillarlo por 1-4 en el estadio Camp Nou, dejando prácticamente liquidada la serie a favor del equipo francés.

Un Kylian Mbappé completamente intratable hizo lo que quiso con la defensa del Barcelona, le marcó tres goles y demostró que puede liderar a cualquier equipo del mundo con su fútbol, que sigue deslumbrando a todo el mundo del fútbol.

Obviamente, los fanáticos del Barcelona quedaron muy disgustados con la actuación del equipo que no logró encontrar, ni siquiera en Lionel Messi, un respiro para una aplanadora que fue el equipo dirigido por Mauricio Pochettino.

Uno de ellos fue el reconocido periodista colombiano Iván Mejía, quien no dudó un segundo en expresar su inconformismo en su cuenta de Twitter, luego de la paliza que recibió su equipo por parte del PSG.

Superior el PSG en la primera etapa. Barca sin plan de juego, a lo que salga, mal trabajado tácticamente en defensa. Apenas para ganarle al Alaves, Elche etc. En Europa no alcanza con ese equipo y ese técnico. Mbapee les hizo fiesta. — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) February 16, 2021

"Superior el PSG en la primera etapa. Barca sin plan de juego, a lo que salga, mal trabajado tácticamente en defensa. Apenas para ganarle al Alaves, Elche etc. En Europa no alcanza con ese equipo y ese técnico. Mbappé les hizo fiesta. En los duelos individuales no ganan una. Mbapee y Verrati se están dando un festín. Volvió la noche del Bayern. Un desastre", dijo Mejía.

En los duelos individuales no ganan una. Mbapee y Verrati se están dando un festín. Volvió la noche del Bayern. Un desastre!! — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) February 16, 2021

Y luego, agregó: "Gran equipo el PSG. Compacto y sólido en defensa, audaz, alegre, vivaz en ataque. Con un jugador diez puntos: Mbapee. Gran candidato a Champions este año. Que pintada de cara a este descolorido y desordenado Barca. Ni Liga, ni Copa ni Champions. Año para olvidar. Las soluciones son Pjanic, Trincao, Riquí y Minguessa. Ese es el fondo de armario del Barca diseñado por Bartomeu".

