Ivana Nadal lloró tras hacerse un PCR: "No necesito chequearlo con un hisopo en el cerebro"

Desde el primer día de esta pandemia, Ivana Nadal lanzó varias opiniones a través de sus redes sociales que, en líneas generales, generaron mucho malestar entre los usuarios. "Libertad", "aire puro" y "seres perfectos" fueron algunas de las palabras más mencionadas por la modelo.

En las últimas horas, la ex presentadora de televisión debió hacerse un hisopado PCR ya que viajará rumbo a los Estados Unidos. Fiel a lo que viene expresando desde hace un largo tiempo, a ella no le gustó para nada tener que testearse en el aeropuerto y explotó en Instagram.

"No es la primera vez que me lo hago, pero sí la primera que lloro cuando dejan que invadan mi cuerpo por imposición médica, social y protocolar. Estoy harta, hace mucho no me sentía tan triste", expresó Ivana y agregó: "Sigamos alzando la voz en pedido de recuperar nuestros derechos. MI CUERPO ES MÍO. MI VIDA ES MÍA".

Entre otras cosas, la modelo fue muy crítica del protocolo sanitario: "Si tuviese algún síntoma no viajaría. No necesito chequearlo con un hisopo en el cerebro. No tengo síntomas, por ende no contagio". Por último, Nadal aseguró que "no está chequeado científicamente que el coso ese que te meten en la nariz confirme realmente si tenés o no este bicho".

"Despertemos", fue la última palabra que utilizó la mujer en cuestión. Como era de esperarse, Ivana Nadal volvió a ser tendencia en Twitter...

+ Las historias que subió

