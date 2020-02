En la noche de gala de los 'Premios Lo Nuestro, los artistas colombianos dieron de qué hablar por sus espectáculos por todo lo alto y los reconocimientos que recibieron por su gran momento en la industria musical.

Cantantes como Sebastián Yatra, Karol G y Greeicy Rendón, fueron algunos de los grandes protagonistas de la noche de este jueves, pero sin lugar a duda el más homenajeado fue J Balvin.

El escenario del recinto American Airlines de Miami, en Estados Unidos, vivió el mejor momento de la noche cuando presentaron un video de la trayectoria del ‘Niño de Medellín’ para darle pasó a una presentación en la que cantó sus éxitos: ‘Blanco’, ‘Morado’, ‘Loco Contigo’ y ‘No me conoce’.

Con 24 bailarines, J Balvin prendió la fiesta en los galardones del canal Univisión y tras culminar su intervención vino el momento más emotivo. Daddy Yankee subió al escenario para entregarle el premio como Ícono Mundial.

“El año pasado tuviste el honor de entregarme un premio con mucho respeto, el mismo respeto que quiero que sepa el mundo que yo siento por ti, chamaco trabajador, disciplinado, entregado a su carrera y viene de un país que amo muchísimo, Colombia”, afirmó el cantante puertorriqueño.

Por su parte, Balvin no ocultó la emoción del momento y sostuvo que “recibir esto de parte de un ícono tan grande como tú, y sin duda alguna Daddy Yankee es una de las personas que más me ha inspirado a ser lo que soy hoy en día, si no fuera por la inspiración que me ha dado, pues no estaría aquí, así que un aplauso para Daddy Yankee”.

Lee También