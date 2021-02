"No desistí en jugar, es que ya no podía": Jackson Martínez cuenta detalles de su retiro

Jackson Martínez fue uno de los delanteros más representativos de Colombia a nivel de Selección y en su máximo esplendor brilló en el Porto de Portugal, equipo en el cual fue múltiples veces goleador y fue donde obtuvo el punto más alto en su carrera deportiva.

Sin embargo, una complicada lesión en uno de sus tobillos fue la causante de que tomara la decisión de retirarse del fútbol de manera definitiva, luego de dos años de lucha contra dolores constantes que finalmente lo sacaron de competencia.

Pero poco se ha hablado de cuándo, cómo y qué factores influyeron para que esa molestia se convirtiera en una lesión crónica, la cual tuvo que obligarlo a tomar la decisión de salir del fútbol, con una edad en la que todavía podía brillar.

En conversación con el programa Primer Toque, de Win Sports, habló y dijo: "Donde fue la lesión se habla poco, mi lesión ocurrió en el partido contra Chile, en el 2015 en Chile. De ahí viene, yo llego a Atlético de Madrid y me empiezan a tratar un esguince, cuando yo había tenido esa lesión unas cinco veces, yo sé que lo que tengo no es eso, por el dolor, por la forma, yo sabía que no era eso. Conocía todos los tipos de esa lesión, pero no sabía de la gravedad que tenía".

"Mi lesión fue en el partido contra Chile en 2015. Llegó un momento en el que yo no podía ni pisar, ahí la cirugía era obligatoria": Jackson Martínez#PrimerToque ☀☕ pic.twitter.com/qTY98qslzm — Win Sports Tv ���� (@WinSportsTV) February 17, 2021

Luego, agregó: "Tú como jugador juegas con molestias, te recuperas y sigues porque tu confías en los doctores que dicen que no tienes nada grave. Cuando arranco para China en un partido recibí una entrada muy fuerte y eso empeoró todo, casi me parten la tibia. Y ya después de algunos partidos, no me operé y llegó un momento en que no podía ni pisar".

Lee También