Se ilusiona México: confirman acercamientos para que Jaime Munguia enfrente a Gennady Golovkin

El 2020 Gennady Golovkin lo pudo cerrar de la mejor manera tras defender con éxito su Título Mundial FIB Mediano frente al desconocido Karim Szeremeta. Sin embargo, en el día de hoy se confirmó que la promotora de Jaime Munguia comenzó acercamientos para lograr un combate con el kazajo.

No hay dudas de que este fue un año en el que muy pocas estrellas del deporte de los puños pudieron brillar ante grandes rivales. Uno de los grandes motivos de esto es que las bolsas cayeron porque no había fanáticos en los estadios, por lo que no había ingreso por taquilla.

A pesar de esto, Gennady Golovkin pudo regresar un día antes que Canelo Álvarez y dejar claro que, a sus 38 años, esta en actividad para ser uno de los rivales más importantes de las 160 libras. En otras palabras, quien quiera superarlo va a tener que dejar algo más arriba del ring que unos simples golpes contra él.

En esa sintonía aparece Jaime Munguia, quien a principio de año debutó en el peso medio frente a Gary O’Sullivan, victoria por KO11, y logró de mostrar un cambio en su boxeo, es decir, no ir siempre al golpe por golpe. Sin embargo, su última pelea fue frente a Tureano Johnson el nacido en Tijuana ganó, pero no mostró su mejor versión para vencer a un veterano peleador.

A pesar de esto, el CEO de Zanfer Promotions, Fernando Beltrán, tras el combate volvieron a pedir una oportunidad frente a los mejores de las 160 libras y aparece que el 2021 puede traer la chance que tanto buscan. “Vamos bien, creo que tenemos muchas posibilidades de tener esta pelea, apenas estamos platicando”, expresó el empresario a ESPN en el día de hoy.

