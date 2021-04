Increíble: Jaime Munguia pierde a su rival por lesión, pero ya tendría a su reemplazante

En las últimas horas se confirmó que Jaime Munguia comenzó a buscar rival para el próximo 24 de abril luego de que su futuro adversario, el polaco Maciej Sulecki, se haya lesionado. A pesar de esto, Goloden Boy Promotion y Zanfer Promotion ya habrían definido al adversario del nacido en Tijuana y sería el estadounidense D’Mitrius Ballard.

Una de las grandes vueltas en el deporte de los puños era la del excampeón de las 154 libras debido a que esta posicionado para ser uno de los grandes protagonistas del peso medio. Uno de los grandes motivos es por el show y el estilo de pelea que tiene el peleador de Erik Morales.

Es por esto, que el boxeador de Fernando Beltrán ha insistido para que Canelo Álvarez, Gennady Golovkin y otros le den una oportunidad al nacido en Tijuana. A pesar de la insistencia y de las supuestas charlas con el equipo del kazajo, Munguía tenía todo dado para hacer su estreno en el 2021 frente al polaco Maciej Sulecki.

Sin embargo, en las últimas horas, Mike Coppinger, periodista de The Athletic, informó que el peleador europeo se lesionó, por lo que no podrá estar presente para el próximo 24 de abril. De todas maneras, el regreso del mexicano de 24 años no se pospone y todos los cañones a punta a D’Mitrius Ballard.

Ballard, el peleador que le quiere quitar el invicto a Munguia

Ballard es un peleador de 28 años que ostenta un récord de invicto de 20 peleas ganadas, 13 por KO, y un empate frente a Yamaguchi Falcao, bronce en Londres 2012. Frente a Jaime Munguia el estadounidense no sería un rival de peligro porque no pelea desde 2019 y, salvo el brasileño, no tuvo adversario de fuste. Al igual que el polaco, el nacido en Tijuana tiene todo dado para regresar a pelear en un cómodo combate.

