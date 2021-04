Jake Paul realizó un fuerte respuesta contra Justine Paradise

El próximo sábado, Jake Paul vuelve a subir a un ring para enfrentar a Ben Askren en lo que será la tercera pelea como boxeador profesional. Sin embargo, en las últimas horas, el youtuber fue acusado de abuso sexual por la TikToker Justine Paradise, lo que llevó una fuerte respuesta de parte del pelador.

En las redes sociales los influencer más cuestionados en el ambiente son los hermanos Paul por el tipo contenido que hacen. Además, reciben varios tiros por parte de los puristas del boxeo debido a que consideran que no hicieron mérito para estar en las grandes carteleras.

Sin embargo, en las últimas horas, Jake Paul, que peleará el próximo sábado frente a Ben Askren, fue acusado de haber violado a Justiane Paradese, TikToker estadounidense. Debido a esto, el boxeador realizó una fuerte respuesta en sus redes sociales.

“Este reclamo contra mí es 100% falso. No solo nunca he tenido ninguna relación sexual este individuo, sino que además este reclamo es solamente una fabricar acusaciones y un descarado intento de atención durante la semana de pelea”, inició el youtuber. A su vez, dijo que estas difamaciones no quedarán aquí y que tomarán la vía de la ley debido a que hay un gran daño con este tipo de declaraciones, especialmente, para aquellas personas que fueron víctimas de abuso sexual.

Por otro lado, Paul apuntó directamente con Paradese al decir que está utilizando la semana de su pelea para visibilizar mejor su página de contenido sexual y la lista venta que tiene en Amazon. Además, dijo que estas acusaciones llegan dos años después del presunto incidente y en la semana de su pelea.

Por último, el youtuber recalcó que él en ese momento estaba en una relación con otra persona y que jamás tocaría a una mujer sin su consentimiento. “Voy a pelear hasta el final para probar mi inocencia. Esta no es la primera vez que me hacen una alegación absurda en mi carrera y lo más probable es que no sea la última”, finalizó Jake Paul en sus redes sociales.

