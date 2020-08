"James está resentido conmigo, no sabe en qué mundo está: Freddy Rincón

Todos sabíamos que tarde o temprano las palabras de James Rodríguez, en una entrevista que le dio al conferencista mexicano, Daniel Habif, iban a generar reacción en Freddy Rincón, exjugador de la Selección Colombia y figura del fútbol colombiano en el mundo durante muchos años.

En dicha charla, James se autoproclamó el mejor jugador colombiano de la historia y dijo que había otros referentes como Falcao García, Faustino Asprilla, pero señaló que Freddy Rincón estaba "un poco más abajo".

Y dijo: “Rincón ahora ‘tira’ otras cosas hacia mí no tan buenas. Hubo un cambio. Eso me da más fuerza. Yo solo anoto, guardo, y cuando llegue el momento justo, reviso quién apoyó y quién criticó; pero eso no me hace daño”.

Ahora el turno fue de Rincón, quien sin dudar un segundo le pegó y mucho al todavía jugador del Real Madrid. “James está resentido conmigo, no sabe en dónde está pisando ni en qué mundo está”, dijo Rincón en el programa radial ‘Deportes Sin Tapujos’.

" Yo no creo que es un jugador en su sexto sentido salga a decir una cosa de esas como la que manifestó James Rodríguez acerca del frío" Freddy Rincón

Y agregó: “James Rodríguez que hable lo que quiera, si a él lo hace más protagonista decir que es el mejor en la historia de Colombia, ahora que nadie habla de él, pues que siga hablando. Yo sé lo que hice en el fútbol, si eso le sube el ego a James pues tampoco está equivocado”.

Luego, apuntó: "Yo no creo que un jugador, en su sexto sentido salga a decir una cosa de esas como la que manifestó James acerca del frío. La única cabeza en la que cabe dar una declaración de esas, que no se adaptó en Múnich por el frío, es en la de él”.

