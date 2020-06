Jamie Foxx revela que la película de Mike Tyson comienza a tomar forma

No hay dudas de que Mike Tyson fue uno de los boxeadores que se llevó la mirada de fanáticos y desconocidos del mundo del boxeo por el poder de sus manos. Además, el posible regreso de él a un ring, ya se en una pelea exhibición o profesional, generó el interés de varios inversores por lo que es una máquina que no para de producir dinero. Ahora, imagínense lo que puede llegar generará cuando se estrene la película de su vida. Una locura.

Fue Jamie Foxx, el reconocido actor estadounidense, que en conversaciones con el cineasta Mark Birnbaum que reveló que se está gestando, de a poco, la película sobre la vida Iron Mike. "Hacer biografías es una cosa difícil. A veces se necesitan 20 años para hacerlas, pero oficialmente hicimos rodar la pelota", expresó el actor.

Jaime Fox mostró una gran transformación para interpretar a Tyson. (Jam Media)

Por otro lado, Foxx comentó que conoció a Tyson cuando él hacía stand up e hizo una broma sobre él y nadie se río porque estaba en la sala. A partir de ese momento comenzó a seguir al exboxeador donde conoció lo bueno y lo malo del excampeón del mundo.

"Queremos mostrar que todos evolucionan. Todos provienen de un lugar bueno o malo y creo que cuando ponemos las capas sobre Mike Tyson en esta historia, creo que todos, desde jóvenes y viejos, podrán entender el viaje de este hombre y la forma en que nosotros lo colocaré", comentó el actor sobre la película.

Por otro lado, será el quien interprete a Mike Tyson por lo que comenzó la transformación a puro ejercicio para encontrar el biotipo perfecto para interpretar al exboxeador. Es más, en el día de ayer adelantó algunas imágenes de los cambio que ha llevado adelante con su cuerpo para lograr éste objetivo.

"La transformación comienza ... 'ENCONTRANDO A MIKE'. No es ningún secreto que he estado buscando el biotipo de Mike Tyson durante algún tiempo ... la gente siempre me pregunta cuándo va a suceder ... las cosas finalmente se han alineado ... Hace unos meses comenzamos el viaje", expresó Foxx en su cuenta de Instagram.

