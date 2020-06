Javier Alarcón habló por primera vez de su salida de Televisa tras acusaciones de acoso, robo y drogadicción

Cinco años tuvieron que pasar para que Javier Alarcón hablara por primera vez acerca de su sorpresiva salida de Televisa Deportes en 2015, luego de más de dos décadas de trabajar ahí, y la cual una revista relacionó con robo, acoso y drogadicción.

A través de un video en su canal de YouTube, el comentarista desmintió categóricamente todas las acusaciones que hizo la revista TVNotas en su contra y aseguró que no lo hizo antes debido a que decidió proceder legalmente y sus abogados le recomendaron guardar silencio, sin embargo, ahora ya ganó una de las dos demandas que interpuso.

"No había querido tocar el tema hasta que tuviera noticias de las demandas que interpuse contra la revista TVNotas por todas las mentiras y calumnias que publicaron sobre mí, hablo ahora finalmente porque les gané la primera demanda y van a tener que pagar por eso", explicó el conductor.

Es así, que Javier Alarcón reveló que el motivo de su salida, en octubre de 2017 y tras 27 años de trabajar en la televisora de Chapultepec, se debió al ingreso de un nuevo vicepresidente de deportes, quien le quitó poder de decisión en los ámbitos a los que estaba acostumbrado dirigir en sus 15 años como director editorial.

"Pedí una reunión con Emilio Azcárraga y Pepe Bastón y les expliqué con mucho pesar, con mucha nostalgia, que quería salir de la empresa, con toda honestidad les dije que no coincidía con los objetivos del nuevo vicepresidente, quien me dijo que ya no decidiría las cosas a las que yo estaba acostumbrado", puntualizó.

¿De qué fue acusado? Robo, drogas, acoso y violencia

Posteriormente, dicha revista publicó un "grosero catálogo de mentiras y calumnias", como lo calificó el propio Alarcón, en el que aseguraba que en realidad se había tratado de un despido luego de que la televisora descubrió un supuesto robo, además de problemas con las drogas, acoso y agresiones.

"El panfleto este dijo que me despidieron por un desfalco de 30 millones de pesos, acoso sexual, drogas, y como en México tristemente el que acusa no tiene que probar, ellos han hecho una industria vil que se dedica a despedazar reputaciones sin que nadie los detenga", insistió el ahora narrador en Imagen Televisión.

Portada TVNotas

Es por ello que decidió interponer dos demandas en contra de Francisco Heredia, mejor conocido como 'Paco Recortes' y quien era en aquel entonces el director editorial de Notmusa, en las que aseguró haber recibido el apoyo de sus excompañeros en Televisa como Toño de Valdés y Marisol González, quienes testificaron a su favor.

"Decidí actuar conforme a la ley porque nunca he robado un peso, jamás en los 15 años como director editorial, porque no soy acosador como afirmaron y no soy un golpeador, ni un drogadicto, pero sobre todo porque creo en la defensa del honor sin condición y hasta las últimas consecuencias", añadió.

Finalmente, Javier Alarcón confesó haber recibido amenazas de muerte en 2017 a través de Twitter, por parte de un sujeto que aseguró haber trabajado en dicha editorial, luego de que las autoridades clausuraran temporalmente las oficinas por dicho juicio, por lo que responsabilizó a los implicados de cualquier represalia en su contra tras la publicación de su video.

Foto: Captura de pantalla

"Después de este video, los responsabilizo de alguna represalia contra mí o mi gente porque así es su ADN, son capaces de todo, desde publicar más mentiras como cosas más graves. El 18 de enero del 2017, la policía clausuró temporalmente las oficinas de Notmusa por este juicio. De inmediato recibí en Twitter una amenaza de muerte de alguien que se dijo extrabajador de esa empresa", sentenció.

