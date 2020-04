Jeison Rosario dijo que quiere pelear contra Jermell Charlo y que el mejor libra por libra es Canelo Álvarez

“Una mano cambia todo”, reza el dicho más popular del boxeo para retratar como cualquier boxeador puede romper con el tablero en una noche. Esa frase lo encuadra a Jeison Banana Rosario, actual Campeón Mundial Superwelter AMB y FIB, luego de sorprender al estadounidense de Julian Williams tras vencerlo por KOT 5 el pasado 18 de enero.

"En ocasiones me faltó la comida. Hubo personas que tuvieron que ayudar en cuanto a eso. Me vi en ocasiones poniéndome la ropa de mis amigos", expresó Rosario a Bolavip al referirse que la pobreza lo motivó a seguir adelante con el boxeo y que le sirva como cambio a fondo en su vida.

- Jeison, ¿estás en República Dominicana o seguís en Miami?

"Estoy en dominicana. Estoy aquí con mis niños esperando ya que me den el break para que me dejen volver a Estados Unidos. Sino no me equivoco en los próximos días, Sampson (Lewkowicz) me estará diciendo si me van a permitir entrar a Estados unidos".

- ¿Cuándo regresaste y cómo llevas tus entrenamientos?

"Regrese el 13 de abril. Estoy entrenando dos veces con mi entrenador, Vicente de la Cruz. El me deja que tengo que hacer y siempre hago un poco más. Si me dice hagamos doce asaltos de saltar, lo hacemos de corrido, y le doy uno o dos más. Un poquito más de lo que me toca hacer".

- ¿Siempre fuiste así de dar un poco?

"Sí, creo que parte de Dios esa insistencia, esa cualidad de exigirme a mí mismo. Es lo que me hace seguir".

- Pero hubo un inicio como boxeador, ¿cuál fue tu primer contacto con el boxeo?

"Vi dos niños peleando, tenía unos 12 años, y me llamó la atención. Me puse los guantes como si supiera boxeo y un niño me dio una paliza. Al otro día voy y mi entrenador me preguntó si había peleado alguna vez y me dijo que tenía futuro".

- ¿Y qué fue lo te dijo a vos esta era lo tuyo?

"Realmente lo que más me impulsó fue la pobreza que nunca tuve mucha ayuda. No tuve ayuda de nadie, salvo mi entrenador al comienzo, luego de llegó Cesar Mercedes Loguitas, que son como quien dice mis padres. El mayor impulso para seguir adelante fue la pobreza, de no quedarme abajo, de no ser igual que todos, trabajar duro para después estar tranquilo".

- ¿Qué te faltó que hoy decís “no me pudo haber faltado algo esto”?

"En ocasiones me faltó la comida. Hubo personas que me tuvieron que ayudar en cuanto a eso. Me vi en ocasiones poniéndome la ropa de mis amigos".

- Claro, pero algún momento llegaron las buenas bolsas ¿qué hiciste con esa primera bolsa buena que ganaste?

"Fueron $10,000 dólares. Fue en mi primera derrota, viene un poquito frustrado, le di el dinero a la madre de mis hijos".

Mencionabas recién que volviste frustrado luego de tu primera y única derrota en tu carrera frente a Nathaniel Gallimore, ¿qué sucedió en aquella pelea que perdiste por KOT 6?

"Creo que lo que me faltó para no perder esa pelea por KOT fue experiencia y condiciones físicas y mentalmente. En el segundo asalto yo lo toqué y el hombre no se cayó. Pero si la mente no te ayuda te caes".

- Entiendo, ¿y qué sucedió frente a Mark Anthony Hernández empataste?

"No sé, yo creo que esa pelea no la empate. creo que hubo una enseñanza grande para mí porque inmediatamente yo me llevé muchas cosas a la mente me decía ‘por qué me están haciendo esto si yo gané claro. Ahí comencé a pensar y a decirme ‘tu entraste al boxeo y tu tienes que saber todas las consecuencias y tú eres una de las consecuencias que acreditas. Y tiene que seguir a adelante’. Fue una gran enseñanza, pero yo creo que le gané claro a Mark Antonio Hernández".

- Me acabas de mencionar dos peleas que te frustraron, ¿qué te hizo seguir?

"Yo no soy una persona rica, que no tiene fortuna. Lo que más vale en mi es mi palabra. Entones le dije a mi entrenador ‘que no iba a perder más’. Cuando volví de empatarle a Hernández mi mente estaba que lo que le había dicho".

La carrera de Banana Rosario se caracteriza por un suplicio tras suplicio el cual nunca parece acabar. Sin embargo, el actual campeón del mundo reflexiona y repite siempre que todo lo que le sucedió por algo es.

“Ese día del primer sparring que hice con Demetrius Andrade no dormí. Estaba frustrado. A mí nunca una persona me había hecho lo que me hizo”, expresó el campeón mundial al responder qué sintió en el guanteo que hizo con el actual Campeón Mundial AMB Mediano.

- ¿Cuál fue la preparación más dura que tuviste para una pelea?

"Creo que contra Jorge Cota. El avión nos dejó en Miami y teníamos que viajar a Los Ángeles. El avión nos deja en el hotel en el que no había forma de entrenar. Me fui 13 libras arriba en la semana de la pelea. Y recuerdo que aquí en Miami pude rebajar 7, de ahí para el aeropuerto de madrugada. Son procesos que nosotros tenemos que saber valorar para cuando llegue las invitaciones por título del mundo".

- ¿Y cómo fue aquel combate contra Cota?

"Cota es un hombre fuerte. Le daba golpes fuertes. Realmente todas esas situaciones que pasaron me afectaron en la pelea, pero yo en el cuarto asalto recibí un golpe en el hígado que no me salió nunca. Yo me dije ‘no sé cómo, pero voy a ganar’. Pensaba en cumplir en mi palabra. Yo soy un boxeador que va para adelante pero ahí tuve que ir para atrás".

Rosario venció por KOT 5 a Jualian Williams.

- Comentás que tuviste que cambiar tu estilo, ¿te cuesta hacerlo o te lleva un tiempo?

"En esa oportunidad lo tuve que hacer. Siempre mi estilo se impone. En los sparrings y todo eso lo hago perfecto. Luis Perez, mi entrenador, ha estado trabajando mucho en eso. Me dijo ‘Quiero que cambies el estilo, quiero que te muevas. Vamos a caminarlo al principio y en el final vamos a darle muy duro’".

- Me hablás de los guanteos, ¿cuáles fueron los más duros que tuviste?

"El sparring más fuerte que he tenido fue con Demetrius Andrade y Manny Powell, un prosprecto de PBC".

- Antes de seguir con Andrade, coméntame un poco sobre Powell.

"Es rápido, sabe boxear y pego duro. Yo busco que busca la forma en como darle y siente cuando pego. Cuando tengo la oportunidad la aprovecho y hay boxeadores que se amedrenta".

- Y volviendo con Andrade, ¿cómo es hacer guantes con un boxeador tan complicado como él?

"Ese día del primer sparring que hice con Demetrius Andrade no dormí. Estaba frustrado. A mí nunca una persona me había hecho lo que me hizo. Es un peleador incómodo, zurdo que tiene pegada. Yo me decía no puedo dejar que de nuevo plante su estilo conmigo. Me ganó ese sparring. Recuerdo que guanteamos un viernes y volvíamos a guantear un martes. Estuve sábado, domingo y lunes pensando en Demetrius Andrade. Pensaba en ese hombre en cualquier lado. Yo tenía a Andrade en mi cabeza. Me sentía bien feo, pero luego me sentí bien bueno".

- Miraba tu carrera previa a la pelea con Williams y estuviste mucho tiempo si pelear previo a la pelea por título del mundo y es llamativo ¿Qué pasó?

"A los ochos días de la pelea con Cota seguí entrenando y me dijeron que mi rival iba ser un duro y dura la pelea. Ahí realmente seguí entrenando. Me habla de una pelea Sampson, me dice que iba a tratar de pelear la eliminatoria. Me lesioné de un hombro. Estaba haciendo Sparring y no aguantaba el dolor. Peleaba el 21 de septiembre y me lesioné porque probé tirar la mano dura en el sparring, tuve el dolor muy fuerte. Cuando el doctor me vio me dijo que tenía que esta entre 9 a 10 días de reposo y ya estaba en primero septiembre. Si hubiera sido un mes hubiera hecho más para que no se tumbe la pelea".

"Cuando se me fue el dolor volví a entrenar y volví (a Miami), Sampson me llamó y me dijo que había una pelea con Julian Williams. Le dije que ese hombre era mío. Esta es la pelea que yo necesito para darle el mundo del boxeo que Jeison Banana Rosario puede pelearle a cualquier 154 del mundo".

- ¿Imaginabas consagrarte y sorprender de la manera que lo hiciste al derrotar a Julian Williams por KOT5? Seamos sincero, no eras conocido.

"En todas las entrevistas y cara a cara que tuve con Williams yo notaba a él como que quería intimidarme antes de subir a la pelea y eso me daba risa. Y le decía a mi técnico ‘chico el me quiere intimidar con la mirada’. Yo decía ’que estúpido. Cómo cree que él me va a intimidar si yo ya firmé para la pelea’. Hay que tirar para adelante".

- ¿En algún momento se te pasó por la cabeza algún fantasma de que no lo podías sacar porque aguantaba?

"No. Recuerdo que el entrenador me decía ‘el está ahí hasta que tu diga hasta que lo vas a sacar. Tu eres una bestia, créetelo. Ve en busca de lo que es tuyo’. Ya en el tercer asalto me decía esto es cuestión de tiempo y me siento como no hubiera empezado asalto. En el quinto asalto iba a ir sin piedad, sin estilo, sin importar como quede. El plan era ganar".

- Ahora, si ves la pelea te conectó golpes muy duros, ¿sentiste los golpes de William?

"Sí, me conectó un uppercut bien fuerte. Pero como te dije, yo estaba transformado. Nunca me ha importando recibir golpes. No me importa recibir porque yo voy a tirar".

- Jeison dan el fallo y rompes en emoción al punto que va tu entrenador y te consuela, ¿qué pensaste?

"En mis hijos. Yo no quiero que mis hijos pásense por lo que yo pasé. La verdad que no fue una vida pase. Yo quiero que mis niños tengan una vida común y corriente como yo no lo tuve. Yo tenía 14 años y tuve que hacerme un hombre. Decía que verdaderamente Dios es grande porque antes de que todo esto pasar alguien me lo dijo en la iglesia".

La charla se vuelve intensa y cada tanto quien lo interrumpe una de sus hijas a lo que Jeison le dice “mi amor ve que estoy con una entrevista”.

El dominicano dice que no ve tele y que solo puede ver 10 minutos de Licey Aguilas, un equipo de beisbol de su país. Además, comenta que no ve Netflix a pesar de que tiene instalada la aplicación en su celular".

"Canelo Álvarez es el mejor porque le ha ganado a todos. Los comentarios que hayan hecho (sobre él) no se argumentan porque le ha ganado todos. Segundo Manny Pacquiao por la trayectoria que no se ha acabado, porque sigue como campeón, le ganó a uno de los mejores de las 147, por su actividad y por todo lo que hecho”, opinó Banana al analizar cuales son los mejores de la actualidad.

- Ahora sos campeón del mundo, ¿Qué viene para ti?

Te voy a decir la verdad y quiero dejar claro que Banana está aquí y quiero hacerlo notorio con el mejor boxeador que es Jermell Charlo. Es el mejor de todos y ganándole creo que ya se definirá lo que es Rosario para que no haya dudas de que soy el dueño de las 154 libras.

- ¿Y Erislandy Lara no?

"Me gustaría. No tengo ningún boxeador como favorito para pelear. Si en este momento se presenta la pelea con Lara voy con el mismo deseo con el que iría contra Charlo. Pero lo que si quiero es ir por el mejor".

- Lara es un boxeador complicado. Se mueve mucho, ¿cómo se lo vence?

"Creo que a Lara se le puede ganar. El mejor espejo para eso es Jared Hurd, que lo golpeó y lo golpe, y no dejó de tirarle en ningún instante. Creo que si golpeo a Lara no se va a levantar".

- ¿Jared Hurd no entra como los mejores superwelter de la actualidad?

"Hurd es un tremendo peleador, fuerte y con defectos. Creo que el nivel donde esta es porque se lo ha ganado".

- Te pregunto sobre Patrick Teixeira, campeón mundial de la OMB, ¿lo has visto?

"Es un buen boxeador. Pelador zurdo e incómodo. Pero si choca conmigo lo combino cuatro o cinco asaltos. Es un peleador que se acomoda mucho a lo que es mi estilo. El va mucho hacia atrás y yo voy adelante".

- ¿Y a Braian Castaño lo tenés visto o no lo ubicas?

"Brian Castaño es tremendo peleador, fuerte, aguerrido. Creo que tiene muchas cualidades. Fue campeón del mundo porque trabajó para eso. Se ganó su puesto. Pero creo que la primera deficiencia que tiene es no tener una gran quijada. Lo he visto caer varias veces".

- Pero tiene un ritmo fuerte y es molesto porque no para de tirar golpes.

"El ritmo lo implanta porque no tiene ese peleador que lo hace igual que él. En mi caso, como él, vamos a cruzar guantes, pero el más vivo va a salir bien. En mi caso siento que tengo buena asimilación de la pegada, pero lo vi caer con un boricua. Entonces creo que si yo lo tocara bien creo que se cae y no le voy a dar chance que le han dado otros boxeadores".

- Ya que estamos hablando de boxeo, ¿cuál es tu top tres de los mejores boxeadores libra por libra de la actualidad?

“Canelo Álvarez es el mejor porque le ha ganado a todos. Los comentarios que hayan hecho (sobre él) no se argumentan porque le ha ganado todos. Segundo Manny Pacquiao por la trayectoria que no se ha acabado, porque sigue como campeón, le ganó a uno de los mejores de las 147, por su actividad y por todo lo que hecho. Y en el tercero a Terence Crawford porque no ha hecho lo que ha hecho Pacquiao le ha ganado a los mejores”.

- Para ir terminando, ¿sos de ver otro deporte?

"Te voy a ser sincero. No veo televisión. Tengo Netflix instalado en mi teléfono, pero no lo veo".

- ¿Ni si quiera de NBA, beisbol o NFL?

"Soy un deportista raro jajaj. El único deporte que podría sentarme por diez minutos, porque soy hiperactivo, a es el Beisbol Dominicano de los Licey Águilas. Podría sentarme un momentito porque después me pica el cuerpo".

- Cuando te vas a Miami, sacando a tus hijos, ¿qué es lo que más extrañar de República Dominicana?

"Extraño dos cosas. Mis hermanas, que son mi debilidad, que las amo con el alma. Y los relajos que se arman en el gimnasio".

- ¿Y qué no extrañas?

"La delincuencia. Muy duro. Aquí son unos desgraciados, si te roban y te reconocen te matan para que no lo delates".

