Jero Freixas confesó que le pidió una playera a Rayados para grabar un video y lo ignoraron

Está a punto de cumplirse un año del video que enamoró a todos los aficionados de Rayados y del futbol mexicano en general, desde Argentina, cuando Jero Freixas, el irreverente esposo de 'La pareja del Mundial' se enfundó en la camiseta albiazul para protagonizar uno de sus creativos videos en YouTube.

'El futbol es mi moda', fue el título de aquel video en el que se le vio al actor y comediante argentino con la playera de Monterrey en una de sus tan famosas discusiones con su esposa, sin embargo, apenas se animó a hacer una confesión que no le gustó mucho a sus seguidores.

En una entrevista para Fox Sports, Jero Freixas reveló que le escribió a Rayados por Instagram para pedirle una playera, ya que en Argentina le fue muy difícil conseguirla, no obstante, el conjunto regio ignoró su petición y lo dejó en visto; aún así, el argentino aseguró que no le guarda ningún rencor.

"Conseguí la camiseta de Rayados que era re difícil de conseguir, no lograba conseguirla, me recomendaron un local en el centro de Buenos Aires y ahí la encontré, antes de hacer el video le escribí por Instagram al equipo y no me dieron bola, no me dieron pelota, me clavaron el visto, no me respondieron", confesó el youtuber.

"No tengo rencores. Después de ese video me gané el cariño de muchos hinchas Rayados! Valió la pena comprarme la camiseta y hacer ese homenaje a Monterrey, al Chavo y a la pilcha de futbol!", contestó el carismático comediante a uno de sus seguidores en Twitter.

