Jessi Uribe violó la cuarentena y ya no está en la casa de Paola Jara

Jessi Uribe sigue siendo uno de los artistas colombianos más seguidos por sus fanáticos y, sin duda alguna, todo lo que hace o deja de hacer en las redes sociales se vuelve viral, aunque muchas veces se presta para críticas.

Y esta vez no fue la excepción ya que en medio del Aislamiento Obligatorio Preventivo se conocieron unas imágenes que dejaron mal parado a Jessi y fue muy criticado.

El artista durante todo el aislamiento ha estado en la casa de su novia Paola Jara, y allí han participado los dos en muchas entrevistas por Instagram, hicieron un concierto y, de hecho, tienen preparado otro en los próximos días.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció un video en el cual el artista ya no está con su pareja, si no que viajó a la ciudad de Bucaramanga para verse con sus hijos, quienes viven con Sandra Barrios, la ex del artista.

Se desconoce cómo hizo el viaje el artista y si consiguió un permiso para poder realizarlo, pues en esta época de cuarentena están restringidos ese tipo de desplazamientos a menos que se tenga una autorización.

Las dos grabaciones se pueden encontrar en la cuenta de TikTok de una de las hijas de Jessi Uribe, que es pública; ambas fueron compartidas esta semana y una la replicó el famoso en sus historias de Instagram.

