Jessi Uribe explotó: "Todos se separan, pero a mi es al único que me caen"

En la actualidad, Jessi uribe es uno de los artistas colombianos que está más vigente entre sus seguidores debido a que a pesar de la pandemia no ha parado en producir nueva música y hacer presentaciones.

De hecho, hace poco, aunque levantó polémica, hizo un concierto virtual con su actual pareja, Paola Jara, el cual dicen que fue un éxito rotundo y no se descartan nuevas presentaciones en este formato.

Pero para nadie es un secreto que Jessi, desde hace rato, lleva una marca en su vida personal y es la de haber dejado a su exesposa, Sandra Barrios, por entablar una nueva relación con la también cantante de música popular.

Cansado ya de esta situación, Uribe decidió hablar sobre todos estos temas y dejar claro todo de una vez. “Todo el tiempo inventan cosas, inventan mentiras mías que no son, yo dejo que hablen. La gente sabe lo que soy y lo que fui. Conocí a la nueva persona con la que estoy y cambió todo", empezó Jessi.

Y luego dijo: "Todos en todo aspecto de la vida, sea un arquitectos ea un ingeniero, sea un abogado, todos se separan, todos se separan. Los que dicen “pero por qué abandonó a sus cuatro hijo”, yo no abandoné a mis hijos, no los he abandonado, respondo por ellos, siempre, y les aclaro a la gente, porque respondo por ellos y si quieren pregúntenle a la mamá que lo tiene claro. No tienen a nadie mas que preguntarle, pregúntenle a ella si respondo o no por mis hijos, pregúntenle a mis hijos si me aman o no, me aman, los veo cuando puedo”.

Además, confirmó que su exesposa ya tiene una nueva relación y todos están felices: “Ella es una persona que mira, ya todos lo saben, y por si no lo saben, una mujer, pues mi ex, ya tiene su pareja, está feliz con él, o sea, ya, ella está feliz, yo estoy feliz, mis hijos están felices porque tienen a su papá y a su mamá y se acabó”.

