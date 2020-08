Queremos esa camisa: el fotón que metió Jessi Uribe para podrir a los 'haters'

Las últimas semanas no han sido nada fáciles para Jessi Uribe. El cantante sigue sin poder reiniciar su calendario de presentaciones, debido a la crisis del Coronavirus, y además es blanco de muchas críticas en redes sociales por un pedido que hizo de que se le rebajara la cuota alimentaria que paga a sus hijos.

Los comentarios negativos no paran de llegarle y Jessi Uribe hace todo tipo de maniobras para esquivarlos. Su última reacción fue revelar cuanto dinero paga de cuota alimentaria para la manutención de sus hijos y así poder callar las críticas.

Ahora, el cantante bumangués sacó una nueva técnica para podrir a sus 'haters', esos que viven criticándolo por su relación con Paola Jara, su música, sus hijos y su expareja. Uribe se mandó a estampar una camiseta que está, única y exclusivamente dirigida a las personas que le hacen comentarios tóxicos en sus redes sociales.

"Es sencillo, si usted no ha actuado mejor en esta vida que yo, no me venga a decir ni chimba"

