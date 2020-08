Jessi Uribe fue sincero y contó cuántos kilos bajó después de su operación

Jessi Uribe es uno de los artistas de música popular más seguidos por todos los colombianos en estos últimos tiempos. Actualmente vive un buen momento, ya que, sus canciones son bastante escuchadas y además comparte sus días con Paola Jara, su fiel compañera.

En esta oportunidad, Jessi se animó a usar la cajita de preguntas que se encuentra en las historias de Instagram para estar respondiendo las preguntas que le hacen todos sus seguidores.

El cantante vio una consulta que le llamó mucho la atención y decidió compartírsela a todos sus fanáticos. En ese momento le preguntaron sobre su cambio físico y el resultado que había tenido tras su operación.

Uribe no se fue con ningún rodeo, fue directo y contundente con su respuesta: "Te soy sincero, me operé y bajé 14 kilos y después de eso me he subido 3 kilos", sostuvo.

La declaración seguramente es verídica, ya que, en varias historias que comparte en su perfil se lo ha visto muy juicioso con sus rutinas de ejercicio con el propósito de mejorar su contextura física.

