"Se pasó un poquito de agua": Jessi Uribe se burló del sudado de Paola Jara

Definitivamente, Paola Jara y Jessi Uribe son una de las parejas del momento en la farándula colombiana y todo lo que hacen en las redes sociales es reproducido a tal punto de hacerse viral siempre.

De hecho, de forma insólita, la semana pasada la artista de música popular se hizo tendencia por un sudado de pollo que hizo en su casa para almorzar en compañía de su novio y lo subió a su cuenta de Instagram.

Ante las críticas por cómo se veía su receta, Paola explotó y en sus historias de Instagram explicó lo que pasó: "La verdad no sé si reírme o qué. Me parece super chistoso que esté en tendencias que porque hice un sudado de pollo. No veo nada de raro, no habrá sido el mejor emplatado, el mejor servido, pero honestamente quedó rico".

Luego de todo lo que se generó la semana pasada, este lunes, Jessi Uribe fue entrevistado en el programa Día a Día, de Caracol TV, y uno de los temas de conversación fue el famoso sudado.

Entre risas, el cantante dijo: "Se pasó un poquito de agua, pero estuvo muy rico", y además dijo que su plato había quedado así porque Paola había compensado al no darle jugo para tomar.

Lee También