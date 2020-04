Jessi Uribe sigue siendo uno de los artistas colombianos más seguido de cerca por todos sus fans, sobre todo en sus redes sociales ya que últimamente está muy activo en su cuenta de Instagram.

Además, el cantante de música popular fue uno de los jurados de uno de los programas más vistos de la televisión colombiana, 'Yo me llamo', por lo cual fue blanco tanto de críticas, como de buenos comentarios.

Así mismo, Jessi ahora está en una relación con Paola Jara, pareja que ha causado mucha polémica debido a que la también artista habría sido la causa por la que Uribe habría dejado a su exesposa por ella.

Pero ahora el artista sigue dando de qué hablar y no precisamente por su carrera como cantante, ni por su relación con Paola, si no porque al parecer, cansado de las críticas, explotó contra todos los que hablan de él.

"Tengo bastante tiempo para bloquear así que por favor todos los que hablan del culo mío comenten yaaaa para no volverlos a ver por aqui. [email protected] con vidas perfectas �� Síganme los buenos", dijo el cantante.

Y luego publicó una imagen vestido de payaso y aseguró: "Tu que solo has visto mi careta donde me esfuerzo por divertirte y hacerte cantar. Ahora veo cómo con odio, con rencor hieres todo mi ser, mi familia, mi vida entera para divertirte, También somos seres humanos con iguales o mayores necesidades que tu. La diferencia es que tú crees que algo te autoriza a lastimarnos. Hoy declaro y te dejo saber que eres bienvenido para sumar a las cosas buenas, de lo contrario no tienes más cabida aquí".

