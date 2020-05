Jessica Cediel fue sincera y respondió las tres preguntas que le hicieron sus seguidores

Jessica Cediel se encuentra recuperándose de su operación por biopolímeros en Colombia y en esta cuarentena decidió responderle a sus seguidores las preguntas más comunes que le han hecho durante estos últimos días.

La bogotana no tuvo ningún problema y se presentó bastante sincera en el momento de responderle a sus fanáticos.

La comunicadora comenzó respondiendo las preguntas dirigidas a su cabello y sin filtró aclaró: "No, son extensiones es mi cabello natural".

Cediel también puso fin a los rumores sobre un posible pretendiente y aseguró que se encuentra sin pareja y concentrada en otros aspectos. "No, estoy enamorada de Dios y de nadie más. No me interesa nadie, no estoy con nadie, estoy soltera tranquila feliz, disfrutando la vida, compartiendo en familia, enfocada en mi trabajo y en mi recuperación que es lo más importante".

Por último, la hermosa presentadora respondió con una manera picante el motivo por el cual siempre luce con las mismas prendas de vestir. "Me vine a Colombia por la cirugia. La recuperación se me complicó, tuve que postergar el viaje y me cogió el Covid-19. Mientras me quiera tomar fotos me van a ver con la ropa repetida y no me importa. Me amo tal cual como soy y la ropa es lo de menos", puntualizó.

Lee También