Jessica Cediel tendría que someterse a una amputación total por biopolímeros

Jessica Cediel es una de las presentadoras más queridas por los colombianos, es por esto que cuando no pasa por un buen momento sus seguidores le dan apoyo.

La colombiana, en meses pasados, publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram, en la que contó que no estaba pasando por buenos días, pero se está recuperando de a poco.

“Me siento mejor, emocionalmente, espiritualmente, físicamente, mucho mejor”, dijo inicialmente Jessica y continuó: “han sido días muy difíciles, llenos de aprendizaje, alegría, tristeza”.

En ese punto su salud iba bastante bien, pero ahora asegura tener miedo por las probabilidades médicas a las cuales puede llegar debido a los implantes de biopolímeros que tuvo en el pasado.

Como muchos saben, la presentadora ya pasó por cuatro cirugías las cuales buscaban retirarle el producto que le aplicaron en sus glúteos, y que le han generado muchas complicaciones de salud.

Lastimosamente, la verdad es que este producto se adhiere a los músculos. Así, es casi imposible lograr quitarlo en su totalidad. Así, solo una amputación total sería la manera de que los médicos se aseguraran de haber quitado todos los biopolímeros. Por esta razón, Jessica reveló en Día a día que quizás tenga que llegar al extremo de una amputación, pero dice no estar preparada para ello.

“Tengo que esperar un año para que todo se termine de reacomodar. Desgraciadamente, es imposible sacar todo ese veneno, porque eso está pegado a los músculos y no se puede, a no ser que sea con una amputación total de la zona, algo que sería demasiado fuerte y no estoy preparada para eso”, explicó.

