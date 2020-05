Jessica Cediel no lo soportó más y confesó que están usando fotos suyas sin autorización

En esta oportunidad el anuncio de Jessica Cediel que apareció en las redes sociales fue un poco diferente al que nos tiene acostumbrados.

Esta vez se presentó muy preocupada por la situación y los motivos son más que obvios.

Lamentablemente algunas personas inescrupulosas realizan actos indebidos en los cuales engañan algunas personas.

"Desde hace varios días he recibido mensajes directos de hombres y algunas mujeres que piensan que tienen algo sentimental conmigo a través de las plataformas digitales o de diferentes aplicaciones", dijo.

La bogotana pidió que las personas no se dejen engañar y aseguró que sus hermanas recibieron este tipo de mensajes. "Utilizan mis fotografias, mi nombre con otro apellido supuestamente que nací en otro país y están teniendo relaciones sentimentales virtuales con gente que no tiene nada que ver. Porfavor no caigan, no estoy saliendo con nadie. No entiendo porque hay gente tan podrida".

