La vida amorosa de Jessica Cediel no ha sido fácil y el año pasado fue centro de las críticas por haberse comprometido a casarse dos veces, pero todo tiene su explicación.



En una entrevista publicada por la Revista Aló, la modelo y presentadora colombiana habló sobre la verdadera razón por la que terminó su relación con el empresario Leonardo Sierra.

"Lo que pasó con mi ex fue hace mucho tiempo, y terminé con él porque me fue infiel. Es un gran ser humano y sí, es verdad que nos íbamos a casar, me dio un anillo y todo, porque ese era el plan de vida que teníamos, pero lo pillé siéndome infiel y le terminé", contó Jessica.

La modelo, de 37 años, fue clara con sus principios y convicciones en una relación y dijo que "yo no sé si otras mujeres se lo aguanten, pero yo no puedo con eso".

Con más madurez y espiritualidad, como ella misma lo confiesa, Jessica ha estado alejada por estos días de las redes sociales porque padece una dolencia que la ha llevado a tener una dieta rigurosa y a seguir indicaciones médicas.

La tusa a la presentadora no le duro mucho ya que en la actualidad se encuentra comprometida con el entrenador personal, Mack Roesch.

