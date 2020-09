Jessica Cediel se defendió de las personas que la tildaron de mostrona

Jessica Cediel es una de las presentadoras de televisión más queridas por los colombianos. En esta oportunidad volvió a las redes para aclarar una situación que, sin duda, la incomodó un poco.

La bogotana hace muy poco subió un material audiovisual mostrando su abdomen y posteriormente recibió un par de críticas de un asunto que para ella es algo normal y que varias personas también lo han hecho.

"Yo no entiendo porqué hay gente tan boba es que esa es la palabra", fueron las palabras con las que comenzó su descargo.

Jessica contó que había subido un video de sus abdominales con la mejor intención y además remarcó que se siente muy orgullosa de ello.

"No estoy haciendo algo que no haga otras personas en el mundo. Se sienten orgullosos de su figura y ayer me sentí orgullosa y lo quise mostrar. A esos pocos que comentan pues absténganse", puntualizó..

Lee También