Jessica Cediel se desahogo y tiró contra todos sus críticos

Jessica Cediel es una de las presentadoras de televisión más queridas por las familias colombianas y el últimos días ha estado bastante activa en las redes sociales.

En esta oportunidad, la bogotana quiso aclarar una situación que la tiene un poco incomoda.

Con la sinceridad con la que se la reconoce, Jessica le dedicó un par de historias de Instagram a todos sus detractores.

"Para todas esas personas que me ultrajan, que se burlan de una tragedia, que me han deseado el mal y hasta la muerte solo puedo decirles que les envío bendiciones y de corazón deseo que no pasen por nada adverso en su vida", escribió.

La bogotana reconoce que es una figura pública y que eso no es ningún argumento para que inventen cosas de ella. "Para algunos es muy fácil señalar con el dedo y más aún cuando se desconoce la verdad", puntualizó.

