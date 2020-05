Barrón le respondió a Esqueda: lo trató de clasista y discriminador

Enrique Esqueda desató la polémica el último viernes, al declarar que ir a Tigres había sido el peor error de su carrera futbolística, atribuyéndolo al sistema que utilizan para contratar jugadores. De hecho, trató a la institución Felina como un “cementerio de muchos jugadores en este país”.

Inmediatamente después, el periodista Jesús Barrón, en su programa de Multimedios, trató a Paleta de persona malagradecida, intranscendente y lo criticó duramente ya que el equipo de Monterrey le había brindado el mejor contrato de su carrera y el jugador tuvo un pasado allí sin pena ni gloria.

El debate trascendió los límites televisivos y continuó en Twitter, ya que el exjugador mexicano volvió a atacar y, esta vez, con duras acusaciones: “Tigres siempre ha hecho cosas turbias, infórmate y no mal informes a la gente que les correspondí como ellos a mí. Saludos y luego te mando una despensa para que también puedas comer en esta cuarentena”, escribió Esqueda.

Hola @paletaesqueda9 lo mismo te digo, si tienes pruebas contra @TigresOficial, preséntalas!



No seas clasista! por suerte no necesito la despensa pero hay mucha gente en Mty que sí, te invito a que le ayudes a los más necesitados, regrésale algo a la cd de tanto que te llevaste https://t.co/oiIPqcpjYa pic.twitter.com/s8KRauP6Wl — Jesús Barrón (@BarronSports) May 17, 2020

La respuesta de Barrón no se hizo esperar; este sábado, publicó un video en respuesta al comentario anterior, donde volvió a remarcar que el jugador debe ser agradecido por la oportunidad laboral y, si tiene pruebas de las irregularidades de Tigres, que las presente en la justicia.

Luego, el periodista llevó la conversación a los dichos del exjugador sobre la despensa: “Te invito a que dejes de escribir cosas clasistas y discriminatorias. Por fortuna, tu servidor no necesita la despensa, pero hay personas que sí la necesitan. Te recomiendo que con todo el dinero que ganaste en Tigres y no desquitaste, hagas bueno por la ciudad porque en la cancha no pudiste hacerlo”, concluyó.

