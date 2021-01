Feliz cumpleaños: Las 10 cosas que no sabías de Jesús 'Tecatito' Corona

Jesús Manuel Corona Ruíz es uno de los grandes orgullos y dignos representantes de México en Europa: el 'Tecatito' se ha consolidado como referente del Porto y es también, por lo tanto, una gran esperanza en la Selección mexicana rumbo a la Copa del Mundo en Qatar 2022, sus números y sus destacadas actuaciones en la cancha, que se reflejan en los elogios desde Portugal, son su gran respaldo.

El camino no ha sido nada fácil, pero este 6 de enero, el futbolista nacido en Hermosillo, Sonora, llega a sus 28 años de vida en el mejor momento de su carrera, después de una etapa difícil, de la cual trabajó duro por resurgir y afianzarse como todo un referente del futbol mexicano en los últimos años.

Aquí te dejamos 10 datos que tal vez no conocías de Jesús 'Tecatito' Corona, el futbolista 'comodín' que ha sabido adaptarse a las necesidades del futbol, jugando como lateral, volante, extremo por ambas bandas y hasta como mediapunta.

10.- Llegó al futbol gracias a un síndrome de hiperactividad

Desde sus primeros años de vida, no había nadie que detuviera a Jesús Corona. A los cinco años fue diagnosticado con síndrome de hiperactividad y tras varias dosis de pastillas que no le hicieron bien, sus familia optó por el futbol como la gran alternativa para controlar la energía del pequeño. Así fue como comenzó su historia con la pelota.

"Su hiperactividad fue el motivo por el que mi hermano comenzó a jugar fútbol, pensamos que si practicaba algún deporte iba a descargar toda su energía de una manera positiva, pero no fue así, llegaba peor a la casa, nunca se cansaba”, reveló su hermana mayor, Yazmín, en entrevista para 'La Silla Rota'.

9.- Lo buscaron en Sudamérica a los 15 años

Fue entonces que a los 15 años, Jesús Corona ya se encontraba brillando en el estadio más emblemático de Brasil, el Maracaná, donde conquistó la 'Copa Coca Cola' con el equipo de la secundaria, sin embargo, fue tan destacada su actuación en suelo sudamericano que el Santos de Brasil, que tuvo en sus filas a futbolistas de la talla de Pelé y Neymar, no dudó en intentar incorporarlo en sus filas, aunque no lo logró.

“Cuando estuve en una Copa Coca Cola, cuando tenía 15 años, me fue a buscar el Santos de Brasil. Eso fue hace mucho y no fue una oferta porque yo no tenía un equipo, me invitaron a quedarme. No quise porque en ese tiempo mi objetivo era jugar en el fútbol mexicano y luego partir a Europa”, confesó en algún momento el jugador.

8.- Debut y su primer gol en Monterrey

Después del interés de varios equipos en México, Jesús Corona se decidió por comenzar su carrera en el futbol dentro de las filas de Monterrey, por lo que en 2008 dejó su natal Hermosillo para mudarse a Nuevo León con toda su familia, en uno de los cambios más drásticos de su vida.

Dos años más tarde, el 7 de agosto de 2010, probó las mieles de la Primera División del futbol mexicano luego de recibir la oportunidad de debutar en la Liga MX, por parte de Víctor Manuel Vucetich, quien confió en él y no se equivocó. Su primer gol fue ante Tecos.

7.- En el Top 10 de los futbolistas mexicanos más caros de la historia

Fue en 2013 cuando Jesús Corona pudo concretar el sueño europeo, cuando el Twente de Holanda decidió ficharlo por una cantidad de cinco millones de dólares, sin embargo, no fue en ese momento cuando se ganó un lugar dentro de los 10 futbolistas mexicanos más caros de la historia.

Dos años más tarde, 'Tecatito' Corona logró ingresar al 'Top 10' de los jugadores por los que más dinero ha desembolsado un club por sus servicios, gracias al Porto de la Liga de Portugal que pagó un total de 11.65 millones de dólares para incorporarlo a sus filas.

6.- Sus números con el Porto

Jesús Corona se ha convertido en todo un referente del Porto, donde ha sido distinguido como el MVP del club y también de la Liga, por lo que se ha ganado el reconocimiento de la prensa lusa y por su puesto también el cariño de la afición.

El 'Tecatito' vive sus mejores años en la Liga portuguesa, donde actualmente se ha afianzado como titular en el cuadro de Sérgio Conceição, y donde en la última temporada registró sus mejores números con la camiseta de los Dragones: Cuatro goles y 17 asistencias, en 51 partidos, además de sumar dos títulos a sus vitrinas.

5.- Un mexicano que sabe mantener el éxito

Para 'Tecatito' no fue nada fácil llegar hasta donde está ahora, pues luego de una etapa difícil en la que estuvo a punto de perder su lugar en el Porto, se decidió a ser de los mejores futbolistas mexicanos de la actualidad y lo logró, con mucho trabajo y disciplina como él mismo lo reveló.

“Trabajando. Ese trabajo, esa disciplina que en los últimos años he demostrado, he sentido el cambio yo mismo. ¿Qué disciplina? Darme cuenta qué era lo que me hacía bien y mal. No iba tanto al gimnasio. Hoy, no es que vaya mucho, pero voy un poco. Es complementar las cosas”, sentenció.

���� Tecatito, el jugador del partido



"Me siento muy bien. Sabíamos el equipo al que nos enfrentamos y lo enfrentamos bien. Me di cuenta de lo que me hacía bien y mal" : @jesustecatitoc



Lo tenemos en @Lineade4TUDN

��Por TUDN pic.twitter.com/9iBhEctDxx — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) October 7, 2020

4.- Su paso por el Tri

Sus brillantes actuaciones como Dragón y su versatilidad en la cancha lo llevaron de manera inminente a vestir la camiseta de la Selección mexicana, en la que debutó en 2014 en un partido ante Holanda; un año más tarde fue parte del plantel que conquistó la Copa Oro y además fue nombrado como el jugador joven más valioso del certamen.

En 2018 disputó su primer Mundial, convirtiéndose en el primer futbolista nacido en Hermosillo en lograrlo, bajo el mando del colombiano Juan Carlos Osorio, quien llegó a afirmar que el 'Tecatito' estaba "al nivel de Neymar y Ribery", pues de igual manera podía hacer la diferencia dentro del combinado nacional si él así lo decidía.

3.- Aficionado de los Naranjeros de Hermosillo

Además de los videojuegos, otro de los pasatiempos del futbolista mexicano es el beisbol, el cual se ha animado a jugar solo con sus amigos y no de manera profesional, aunque como buen hermosillense es un gran aficionado de los Naranjeros de Hermosillo.

2.- Su familia

Jesús Corona es hijo de Narciso Corona y Martha Ruíz, de acuerdo con información de 'La Silla Rota', ambos son comerciantes de frutas, y tiene cuatro hermanos, siendo Yazmín, su hermana, mayor, quien se encargaba de su cuidado cuando era pequeño.

Mientras que el 'Tecatito' Corona, por su parte, también decidió formar una familia al lado de su esposa Gabriela García, con quien le dio la bienvenida a su primogénito hace ya casi seis años y después a su hija, quien recién cumplió dos años de vida.

1.- Por qué le dicen 'Tecatito'?

Contrario a lo que muchos aficionados creen, Jesús Corona no nació en el municipio de Tecate, en Baja California, por lo que muy lejos de ahí está el origen del apodo con el que se le conoce desde hace ya una década.

Todo fue por un choque de patrocinadores en los Rayados, pues el sponsor de La Pandilla era precisamente la cerveza 'Tecate', la competencia directa de la cerveza que Jesús lleva en el apellido, 'Corona', por lo que el equipo albiazul le prohibió portarlo en su camiseta, por lo que solo podía llevar, a lo mucho, la inicial: Jesús 'C'.

No obstante, al 'Rey Midas', quien lo entrenaba en aquella época, se le ocurrió bautizarlo entonces como 'Tecatito', debido a su baja estatura, y en un juego de palabras con su apellido, ya que ambos hacían referencia a una cerveza. Por supuesto que Vucetich no dimensionó el impacto que iba a tener en su carrera posteriormente, pues incluso ha portado el mote de 'Tecatito' en su camiseta y es su gran distintivo dentro de las canchas.

