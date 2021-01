Jorge Pietrasanta reveló la oferta de Televisa para evitar su salida a ESPN

En diciembre de 2016, Jorge Pietrasanta sorprendió a todos sus seguidores en las redes sociales. "He tomado la decisión de dejar a mi querida empresa Televisa, donde he pasado más de la mitad de mi vida", escribió en su cuenta personal de Twitter, cerrando una etapa importante en su carrera profesional.

Fueron años de rumores y por eso en el 2020 el narrador deportivo tomó la palabra a través de su canal de YouTube para dar más detalles sobre su salida de Chapultepec 18: "No me corrieron, yo tomé la decisión de salir, de buscar un nuevo horizonte. En 2014 fue la primera ocasión pero no se dio, y luego ya vino una oferta muy importante de ESPN. Estaba ya decidido, quería probar un nuevo camino, quería crecer".

He tomado la decisión de dejar a mi querida empresa Televisa, donde he pasado más de la mitad de mi vida! — Jorge Pietrasanta (@J_Pietra) December 26, 2016

Televisa buscó retenerlo

En una entrevista que le brindó esta semana a Javier Alarcón, el relator volvió a tocar el tema y reveló cómo intentaron convencerlo para que no se fuera: "Pelearon un poquito para que yo me quedara, pero las condiciones de la empresa no eran para mejorar una oferta y eso lo entiendo perfectamente. Me ofrecieron las posibilidades de hacer otros programas, pero afortunadamente se abrieron las puertas".

Jorge Pietrasante buscó salir de su zona de confort y no se arrepintió por cambiar de trabajo después de 26 años representando a la cadena de Chapultepec 18: "Estoy verdaderamente muy contento, en Televisa no teníamos tanto foro abierto de mesas de debate. Somos más de derechos de transmisiones, de transmitir eventos y de tener imágenes que otras empresas no tienen".

