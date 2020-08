Jorge Pietrasanta tomó de punto a Raúl Jiménez en su narración y se llevó los insultos de los aficionados

Sevilla derrotó 1-0 a Wolverhampton con un gol de Lucas Ocampos sobre el cierre del partido y avanzó a las semifinales de la UEFA Europa League. Los conducidos por Julen Lopetegui fueron superiores en el trámite, pero los mexicanos aún no olvidan que Raúl Jiménez malogró un penal a los 12 minutos de juego.

Pero lo que no quedó claro es si los aficionados no pueden sacarse de su cabeza el fallido remate del atacante por la frustración o porque Jorge Pietrasanta lo repitió incanzables veces durante la transmisión del encuentro para ESPN. Porque porque fue que el narrador se convirtió en tendencia para Twitter.

Al reportero lo atacaron en las redes sociales y lo trataron de "mal mexicano". Entendieron que se burló de la ejecución del nacido de las Fuerzas Básicas del América y recibió una ola de insultos. De hecho, tuvo que salir a enviar un mensaje para calmar las aguas, porque cada vez eran más los mensajes de bronca.

Hoy falló Raúl Jiménez, su falla y el planteamiento de su técnico fueron claves en el resultado. Las cosas como son, aunque a mucha gente le moleste.

Ahora, tuvo una gran campaña y no debe cambiar nada el formidable futuro que le depara. — Jorge Pietrasanta (@J_Pietra) August 11, 2020

Y para terminar, nunca me burlé; no soy responsable de cómo interpreten lo que digo.

Abrazo! — Jorge Pietrasanta (@J_Pietra) August 11, 2020

"Hoy falló Raúl Jiménez. Su falla y el planteamiento de su técnico fueron claves en el resultado. Las cosas como son, aunque a mucha gente le moleste. Ahora, tuvo una gran campaña y no debe cambiar nada el formidable futuro que le depara", comentó el periodista a través de su cuenta personal.

"Si quieren leer otra cosa es en otra ventanilla. Se critica lo que se ve en la cancha, positivo y negativo. He sido de los que más ha apoyado la carrera de Raúl Alonso, y bien merecido. No me burlé, no soy responsable de cómo interpreten lo que digo", cerró Pietrasanta en Twitter.

Quien es el peor comentarista de fútbol? Y por que es Pietrasanta? — Tu chakalon favorito (@martincm96) August 11, 2020

