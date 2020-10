Listorti anunció que dio positivo y Twitter le declaró la guerra al coronavirus

Los usuarios de Twitter Argentina no pueden más. Están enojados con el coronavirus y practicamente, se podría decir que le declararon la guerra a la pandemia mundial.

Tengo Covid. Afortunadamente me siento bien. Mi familia gracias a Dios sin síntomas. Gracias a todos x sus mensajes. CUÍDENSE MUCHO pic.twitter.com/m3KZ4Rx0zM — José Maria Listorti (@SoyListorti) October 12, 2020

¿Por qué? Uno de los personajes más queridos del país anunció con un video que dio positivo y nadie lo puede creer: se trata de José María Listorti.

La verdad, que si no uno lo piensa dos veces, era de esperarse: el cómico hace meses que está yendo a los estudios de televisión para salir en vivo.

Ya son muchos los famosos que son parte de distintos programas que se vieron infectados, y él no fue la excepción.

"Ayer domingo me desperté con un poquito de fiebre, no mucho. Y un poquito de dolor de garganta. Activé el protocol, me hice el hisopado y me dio positivo. Me siento bien, ya no tengo fiebre. Olfato y gusto tengo. No me duele la garganta. Simplemente un pequeño dolor corporal y cansancio", relató en el video que subió para contar la noticia.

Luego, cerró: "Lo más importante es mi familia. Mis hijos y mi mujer no presentan síntomas, obviamente estoy aislado en mi habitación. Esperemos que todo pase. Gracias a todos por la preocupación, y cuídense, por favor".

¡Que te recuperes pronto, crack!

